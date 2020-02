26ª giornata Serie A: le partite trasmesse da Sky e DAZN

La programmazione delle partite della 26a giornata di Serie A trasmesse su Sky e DAZN.

La 26a giornata di si disputerà regolarmente, nonostante l'emergenza Coronavirus in .

Sei delle dieci partite in programma si giocheranno al momento a porte chiuse, compresa - .

Il derby d'Italia, in programma domenica alle 20.45 (al netto di un possibile cambio di data), sarà trasmesso esclusivamente da Sky e non in chiaro su TV8 come si era ipotizzato in precedenza.

La giornata inizierà sabato con - e -, che si disputerà regolarmente al Friuli a porte chiuse dopo un primo annuncio di rinvio.

Il programma di DAZN prevede come di consueto tre partite: il posticipo del sabato -, il lunch match - e - di domenica alle 15.

Di seguito il calendario completo:

SABATO 28 FEBBRAIO

LAZIO-BOLOGNA, ore 15.00 - SKY

UDINESE-FIORENTINA, ore 18.00 - SKY

NAPOLI-TORINO, ore 20.45 - DAZN

DOMENICA 1 MARZO

MILAN-GENOA, ore 12.30 - DAZN

PARMA-SPAL, ore 15.00 - DAZN

LECCE-ATALANTA, ore 15.00 - SKY

SASSUOLO-BRESCIA, ore 15.00 - SKY

CAGLIARI-ROMA, ore 18.00 - SKY

JUVENTUS-INTER, ore 20.45 - SKY

LUNEDI' 2 MARZO

SAMPDORIA-VERONA, ore 20.45 - SKY