24 punti in 20 gare: Arsenal mai così male dal 1975

Una stagione disastrosa fin qui per i Gunners, che nonostante il cambio di allenatore continuano a faticare enormemente in Premier League.

Una discesa continua, fino agli inferi. Ora per l' la parte più importante della stagione sembra proprio essere quella di tornare alla vittoria per acquistare fiducia ed allontanarsi dalla zona retrocessione, distante appena sei lunghezze. Una situazione che nel nord di Londra non si verificava da decenni.

Appena 25 infatti i punti ottenuti fin qui dall'Arsenal in 20 gare, dunque poco più di uno per gara. Esonerato Emery, dopo il breve regno di Ljungberg è tornato a Londra l'ex idolo Arteta, per ora incappato in due sconfitte su due da quando si è seduto sulla brace della panchina.

Nonostante gli undici punti dal quarto posto non siano così assurdamente impossibili da recuperare, nessuno sembra crede in quest'Arsenal allo sbando, nell'ultima gara del 2019 battuto nel derby londinese contro l'Arsenal, in rimonta. Un ulteriore smacco per i Gunners.

Non è mai stata una big assoluta del continente, visti i zero trofei europei portati a casa, ma l'Arsenal ha sempre comunque fatto parte di quelle grandi capaci di avere milioni di tifosi in e sopratutto in giro per il mondo grazie ad Henry, Bergkamp e compagnia.

Da allora però escludendo le vinte, solo grandi delusioni in Premier e in Champions. Giorni gloriosi che sembrano distanti anni luce. Ed è lontana anni luce l'ultima stagione dell'Arsenal con meno punti rispetto agli attuali 24: ne dicembre del 1975, doo venti giornate, i punti furono solo 21.

A fine stagione l'Arsenal si salvò di appena sei punti, proprio gli attuali tra la squadra di Arteta e il terzultimo posto. Lo stesso attuale tecnico del team londinese non era nemmeno nato, così come una larghissima parte dei suoi tifosi. Che per la prima volta stanno realmente sperimentando una situazione di classifica tragica.