22 anni e 148 giorni in Nazionale: record storico e mondiale per Lima

Il difensore dell'Andorra è il giocatore ad aver giocato per più tempo con una rappresentativa: superato Hurtado.

Alla maggior parte dei tifosi, esclusi quelli di Andorra, il suo nome non dirà niente. I più esperti però almeno un paio di volte all'anno, durante le gare tra Nazionali, l'avranno sentito echeggiare negli stadi europei, nei tabellini cartacei e digitali. Ildefons Lima è il giocatore che ha servito la propria Nazionale per più tempo.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Scendendo in campo nell'ultima gara di qualificazione all'Europeo 2020, Lima ha messo insieme infatti la sua presenza numero 127 con la Nazionale di Andorra, di cui è il capitano, ma sopratutto ha segnato un record incredibile: gioca con tale rappresentativa dal 2022, ovvero dal lontano 1997.

Lima, che dal 2005 al 2009 e dunque nel 2011/2012 ha giocato per la Triestina in territorio italico, è sceso in campo con l'Andorra per la prima volta 22 anni fa, contro l'Estonia (tra l'altro segnando l'unico goal dei suoi nel 4-1 finale), rimanendo stabilmente elemento imprescindibile per una delle rappresentative più piccole al mondo.

22 anni e 148 giorni con la maglia dell'Andorra per Lima, che ha superato il precedente recordman, ovvero Ivan Hurtado dell' , fedelissimo dal 1992 al 2014. Classe 1979, nato a il 10 dicembre e dunque neanche quarantenne, Lima non ha certo un'età assurdamente elevata, visto che molti suoi colleghi sono scesi in campo anche con più anni sulla carta d'identità.

Grazie allo status di Andorra , che non sforna di certo grandi campioni o giocatori d'elite ogni anno (e diciamo pure, ogni decennio, Lima difficilmente però appenderà gli scarpini al chiodo nel breve periodo, così da poter allargare il suo record di fedeltà alla propria Nazionale.

In più Lima non è un portiere come i Buffon e i Mondragon, ma un centrale col vizio del goal, deciso a continuare con Andorra fino a quando potrà. O fino a quando la federazione e il suo commissario tecnico, attualmente Koldo, lo riterranno in grado di difendere la difesa della piccola Nazionale europea.

Rispetto alla maggior parte dei suoi colleghi di Nazionale, Lima ha potuto girare l'Europa giocando con diversi club di , e per l'appunto , mettendosi in mostra come giocatore affidabile. Non da copertina, almeno fuori da Andorra. Ora è negli annali.