22ª giornata Serie A: le partite trasmesse da Sky e DAZN

La programmazione delle partite della 22a giornata di Serie A trasmesse su Sky e DAZN.

Sarà -, in programma sabato alle ore 15, ad aprire la 22a giornata di . Il match verrà trasmesso in esclusiva su Sky, così come - delle 18.

Il posticipo - sarà invece visibile in esclusiva su DAZN, che trasmetterà anche - e -.

posticipo domenicale, è invece in programma su Sky che trasmetterà anche il monday night

Di seguito il programma completo:

SABATO 1 FEBBRAIO

BOLOGNA-BRESCIA, ore 15.00 - SKY

CAGLIARI-PARMA, ore 18.00 - SKY

SASSUOLO-ROMA, ore 20.45 - DAZN

DOMENICA 2 FEBBRAIO

JUVENTUS-FIORENTINA, ore 12.30 - DAZN

ATALANTA-GENOA, ore 15.00 - DAZN

LAZIO- , ore 15.00 - SKY

MILAN-VERONA, ore 15.00 - SKY

LECCE-TORINO, ore 18.00 - SKY

UDINESE-INTER, ore 20.45 - SKY

LUNEDI' 3 FEBBRAIO

SAMPDORIA-NAPOLI, ore 20.45 - SKY