21 punti in 16 giornate per il Napoli: dal ritorno in A non era mai successo

Sconfitto anche contro il Parma, il Napoli è a distanza siderale dalle posizioni di testa: una situazione peggiore solamente nel 2000.

Non è certo felice l'esordio di Rino Gattuso sulla panchina del , anzi. Gli azzurri sono stati sconfitti per 2-1 dal , che in contropiede ha punito i padroni di casa portando a casa i tre punti e scavalcando i partenopei in classifica, fermi a quota 21.

Un bottino magrissimo fin qui per il Napoli, che chiuderà sicuramente il 2019 a meno di venticinque punti. I 21 attuali non si erano mai visti in 16 giornate da quando la società campana è rinata dall'inferno di Serie C e B. Con De Laurentiis presidente, mai così tanto in basso.

Anche nell'anno del ritorno in nel 2007 riuscì a fare meglio, sì di un solo punto in più, ma comunque statisticamente più alto rispetto all'attuale Napoli. Era una squadra certamente non pronta per lottare in chiave europea, quella. Il contrario di quella costruita per il 2020.

Vent'anni fa l'ultimo Napoli capace di arrivare con meno di venti punti dopo la sedicesima giornata. Allora la squadra azzurra si trovava in zona salvezza e a fine stagione retrocesse in Serie B. Ora, con Gattuso appena arrivato sulla panchina partenopea, si è visto un maggior trasporto del pubblico, ma pochi passi in avanti.

A deludere sopratutto Insigne, ancora una volta fischiato dai propri tifosi dopo tante, troppe, occasioni mancate. Migliore in campo nuovamente Milik dopo la grandissima prestazione di contro il . Il Napoli di Gattuso ripartirà da lui.

Nel prossimo match, ultimo dell'anno solare per il Napoli e la maggior parte della Serie A ( e si sfideranno nella ), la squadra di Gattuso se la vedrà con il . Un match da vincere per forza, così da abbattere il tabù dei zero successi in campionato da metà ottobre ad oggi.