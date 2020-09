19 positivi al Flamengo: contro il Palmeiras tanti Under 20, finisce 1-1

Il Flamengo voleva rinviare la partita, ma ha dovuto giocare con tanti giovani in campo. Alla fine ha strappato un ottimo 1-1.

Dopo il caso dei sauditi dell'Al Hilal, esclusi dalla Champions asiatica (di cui sono i detentori) perché 15 suoi calciatori erano risultati positivi al Covid-19 e quindi era a corto di effettivi per poter scendere in campo, ora tocca al Flamengo vivere una situazione simile.

Dopo la trasferta di Coppa Libertadores in , il club carioca si è trovato con 19 elementi della prima squadra contagiati dal virus, e quindi messi in isolamento. Ha richiesto alla federcalcio brasiliana di rinviare la partita, ma la richiesta non è stata accettata.

Per questo ieri nella sfida contro il Palmeiras di campionato ha giocato con moltissimi giocatori dell'Under 20. Alla fine quindi il Flamengo è dovuto andare in campo, conquistando anche un punto quasi insperato. E' finita infatti 1-1 la sfida fra il Palmeiras e i rubronegros.

Altre squadre

A sengo per il Flamengo uno dei pochi senior che era disponibile, ovvero Pedro, l'ex attaccante della .