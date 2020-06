179 formazioni diverse su 203 gare: Zidane vince così al Real Madrid

L'allenatore dei Blancos è riuscito a vincere tutto nonostante abbia continuamente cambianto l'undici titolare: merito anche della lunghissima rosa.

Avere una rosa lunga e pregna di campioni ti permette di sperimentare, provare nuove soluzioni e adottare idee spericolate. Certo, serve però avere anche intuizione, e non solo una squadra fortissima. Chiedere a Zizou Zidane, riuscito a vincere tutto alla guida del cambiando praticamente sempre l'undici titolare.

Da quando è approdato sulla panchina del Real Madrid in sostituzione di Benitez, per poi tornare nuovamente nel 2018/2019 per rialzare i Blancos in seguito ai problemi con Lopetegui, Zidane ha cambiato quasi sempre la sua formazione, puntando solamente in poche occasioni, confrontate con il totale, nello stesso undici.

Pochi stakanovisti da record, tanti giocatori a ruotare per il Real Madrid, a disposizione nel secondo tempo o nella gara successiva. Come evidenzia Marca, Zidane ha utilizzato più volte l'undici Keylor Navas; Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Bale, Cristiano e Benzema.

Per il resto, in ben 179 occasioni su 203, Zidane ha utilizzato uan formazione differente. Un dato enorme, sopratutto relativo al fatto delle tre Champions vinte e degli altre sette trofei conquistati alla guida del Real Madrid cambiando quasi sempre, ma vincendo comunque in maniera continua.

Nonostante nel corso degli anni si sia parlato di diversi giocatori del Real Madrid delusi dalle poche opportunità date loro da Zidane, la realtà dei fatti vede l'ex giocatore della aver dato chances praticamente a tutti gli elementi passati al Benabeu: in totale 48.

Anche il 2019/2020, nonostante la mancanza dei tifosi nella seconda parte della stagione, potrebbe essere trionfale per un Real Madrid in corsa per vincere e con continui stavolgimenti, che non hanno inficiato sul risultato. Un caso più unico che raro nel mondo del calcio moderno.