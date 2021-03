170 milioni spesi: sette goal tra Havertz, Werner e Zyiech

I grandi acquisti estivi hanno deluso enormemente i tifosi: dall'arrivo di Tuchel le cose non sono cambiate rispetto all'era Lampard.

Punta in maniera decisa ad un posto in Champions League, il Chelsea di Tuchel. Dall'arrivo del tedesco, inatti, la compagine londinese si è risvegliata, riuscendo a portarsi stabilmente nelle prime posizioni, pronta a lottare fino alla fine, e con maggiore convinzione, ad una qualificazione utile a sentire la famosa musichetta.

Non è però tutto ora quel che luccica, visto e considerando come in casa Chelsea la rinascita sia partita dai vecchi elementi, e non dagli acquisti estivi giunti al termine di una finestra di calciomercato faraonica. Quasi tutti i nuovi arrivati, infatti, hanno deluso enormemente.

Jorginho e Mount, oltre a Giroud, sono gli uomini decisivi di Tuchel fin qui, mentre i 'paperoni' di Lampard, arrivati in estate, non si sono ancora sbloccati dopo più di due-terzi di stagione. Werner, Havertz e Ziyech sotto accusa da diverso tempo.

Appena sette, infatti, le reti segnate dai tre grandi acquisti, pagati complessivamente ben 170 milioni di euro. A deludere maggiormente Werner, anche se l'ex Lipsia è comunque quello ad aver segnato il maggior numero di reti. Abbastanza normale, visto il ruolo di centravanti, ma le cinque realizzazioni risultano comunque essere decisamente poche proprio in virtù della sua posizione.

Ziyech, ala devastante all'Ajax, non si è spinto oltre una solamarcatura, alla pari di un Havertz schierato falso nove nella gara pareggiata contro il Leeds, che avrebbe potuto risvegliare l'ex Bayer. Niente da fare e polemiche ancora più incessanti attorno al giovane tedesco.

Difficile pensare a delle cessioni in estate, nonostante i dati negativi, ma per molti anche senza arriverci, o addii, dei tre, nuovi arrivi potrebbero spingerli in panchina ulteriormente, limitando ancor più il loro valore, sempre più basso rispetto al top del 2020.

Per Havertz e soci ancora due mesi per provare ad alzare i numeri e allontanare le polemiche, ma come molti prima di loro, sopratutto al Chelsea, l'ambiente londinese non sembra essere quello adatto. Sarà il campo a dover smentire o confermare.