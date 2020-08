16 aprile 2011 - 6 agosto 2020: i 9 anni di Pallotta alla Roma

Nessun trofeo, gli addii di Totti e De Rossi, le cessioni e la finale di Coppa Italia persa contro la Lazio, ma anche una semifinale di Champions.

Termina qui, proprio nell’anno più pazzo della storia recente, l’avventura di James Pallotta alla guida della . Un presidente mai amato dai tifosi giallorossi che, sin dal momento del suo insediamento, hanno manifestato delusione accusando l’americano di non mantenere le promesse.

E in effetti, se da una parte è vero che Pallotta abbia rilevato un club in evidenti difficoltà economiche riuscendo a condurlo fino alla semifinale di , dall’altra non ha contribuito al salto di qualità sperato dai tifosi, portando a Roma tanti campioni ma ritrovandosi poi costretto – per un motivo o per un altro – a cederli.

La modifica dello storico logo, l’amara gestione del finale di carriera di Totti e, soprattutto, l’incredibile scelta di allontanare dalla Roma Daniele De Rossi, hanno poi portato alla definitiva rottura, aggravata ulteriormente dalle dimissioni di Francesco Totti come dirigente che, nella celebre conferenza stampa d’addio, ha scoperchiato il vaso di Pandora giallorosso, evidenziando problemi e denunciando assurdità.

Assurdità. Così i tifosi giallorossi hanno definito per anni il costante controllo operato a distanza da Franco Baldini, da sempre il deus ex machina della Roma, pur senza ricoprire alcuna carica istituzionale ritenuto responsabile delle operazioni più impopolari portate a termine dal club giallorosso. Proprio la presenza costante della figura di Baldini rappresenta uno dei capi d’accusa principali rivolti a Pallotta dai tifosi giallorossi, che mai hanno digerito i poteri decisionali affidati al dirigente toscano.

Ma com’è cambiata la Roma dal 2011 ad oggi? È cresciuta o è peggiorata da quando, nell’aprile del 2011, Pallotta è divenuto azionista di maggioranza del club?

Cominciamo dai risultati sportivi: nel 2011 la Roma, con Rosella Sensi come presidente, chiudeva la stagione al 6° posto. Era la Roma guidata prima da Claudio Ranieri e poi da Vincenzo Montella, subentrato un po’ a sorpresa al tecnico che aveva sfiorato lo Scudetto nel campionato precedente. Era la Roma di Totti e De Rossi sì, ma anche di Loria, Greco e Castellini, con Adriano, Baptista e Cicinho (quest’ultimo solo in prestito) ceduti durante la sessione di gennaio.

Adesso è la Roma di Zaniolo, di Pellegrini e Dzeko e, al netto del tempo che passa e che ha inevitabilmente privato i giallorossi di due fuoriclasse come Totti e De Rossi, l’organico che Pallotta consegna in mano a Friedkin è decisamente superiore a quello ereditato nove anni fa.

Tuttavia, sarebbe potuto essere ancora migliore. Ed è questo ciò che i tifosi romanisti non perdonano a Pallotta. Le cessioni di Alisson, Salah, Strootman, Nainggolan, Pjanic, Manolas, Benatia e tanti altri protagonisti delle ultime stagioni romaniste hanno indebolito un organico che, senza privarsi dei propri campioni, avrebbe potuto ambire a traguardi importanti.

E invece, durante l’intera gestione Pallotta, la Roma non è riuscita a portar casa nemmeno un titolo. Nemmeno una Coppa . Anzi, è proprio durante la sua gestione che la Roma ha dovuto registrare la sconfitta più amara e cioè la finale di persa contro la nel 2013.

3 secondi posti, ma senza mai andare troppo vicino al titolo, 2 terzi posti, 1 quinto posto, 2 sesti posto e 1 settimo posto: questi i piazzamenti raccolti dalla Roma di Pallotta che però, come detto, nel 2018 ha sfiorato l’accesso alla finale di Champions League, sogno sfumato solo in semifinale contro il . Troppo poco, però, per un club che nel decennio precedente aveva sfiorato due volte lo Scudetto e gettato le basi per diventare una grande del nostro calcio.

I tanti errori gestionali, come detto, hanno poi fatto il resto. Oggi si chiude l’era Pallotta e comincia l’era Friedkin, i tifosi giallorossi hanno grandi aspettative ma stavolta si muovono con i piedi di piombo: la delusione frutto della gestione Pallotta è ancora troppo grande.