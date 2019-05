16 anni e 30 giorni, Harvey Elliott il più giovane esordiente della storia della Premier League

Con 16 anni e 30 giorni Harvey Elliott del Fulham è diventato il più giovane giocatore ad esordire nella storia della Premier League.

Il match di Premier League tra Wolverhampton e , terminato per 3-0 a favore dei padroni di casa, verrà ricordato, più che per il risultato, per l'esordio di Harvey Elliott.

Il ragazzo, classe 2003, è infatti diventato il più giovane giocatore della storia a debuttare nel massimo campionato inglese all'età di 16 anni e 30 giorni. E' entrato in campo negli ultimi due minuti di partita al posto del compagno di squadra Anguissa.

16 years and 30 days...



Congratulations on making your #PL debut, Harvey pic.twitter.com/xyS8qiHTDC — Fulham Football Club (@FulhamFC) May 4, 2019

In questa stagione aveva già fatto il suo esordio a settembre in . Il ragazzo è stato ovviamente entusiasta di questa prima opportunità che gli è stata offerta.

"E' stato un onore fare il mio debutto in Premier League, è qualcosa che riempie d'orgoglio me e la Premier League".

Nella storia della Premier League altri esordi precoci sono stati quelli di Matthew Briggs (16 anni e 68 giorni, Fulham), Isaiah Brown (16 anni e 117 giorni, ), Aaron Lennon (16 anni e 129 giorni, ) e Jose Baxter (16 anni e 191 giorni, ).