105 milioni di buonuscite: pagamenti record agli ex allenatori del Chelsea

Nel corso degli anni Abramovich ha speso tantissimo per risarcire gli allenatori licenziati: 35 milioni solo per Mourinho e il suo staff.

Non ha certo avuto regni a lungo termine come e , anzi. In casa il cambio dell'allenatore è all'ordine del giorno, anche se il tecnico in questione ha un lungo contratto con i Blues di Londra. Per Abramovich però nessun problema: pagamento post addio e tutti d'accordo.

L'ultimo della lunga listi di addii nonostante un contratto in essere potrebbe essere Sarri, nel mirino della . Qualche giorno fa però il Chelsea ha superato i 100 milioni di euro per quanto riguarda i pagamenti agli allenatori nell'era Abramovich. E non quelli da contratto, ma quelli post addio. Quando un altro tecnico siedeva sulla panchina londinese.

105, precisamente, i milioni spesi dal presidente del Chelsea come risarcimento ai tecnici licenziati nel corso degli ultimi quindici anni. Una cifra abnorme, anche per i grandi club, poco propensi ad esonerare i proprio tecnici, se non dopo annate particolarmente deludenti.

In questo senso Abramovich è l'assoluto re, capace di sfondare quota cento per pagare i suoi ex allenatori. Quello che ha usufruito maggiormente delle buonuscite è stato sicuramente Mourinho, pagato 26 milioni nel 2007 e dunque 9 nel 2015, per un totale di 35 milioni e mezzo provenienti dal Chelsea.

Il Chelsea ha pagato 35 milioni a Mourinho e il suo staff, mentre per il resto degli allenatori allontanati Abramovich ha dovuto aprire il portafoglio solamente per il tecnico partente: Ranieri, Ancelotti, Conte, Grant, Villas-Boas, Di Matteo e Scolari, chi più chi meno, hanno portato la spesa sulle tre cifre.

Mentre si cerca di fare luce sul futuro del Chelsea, che sarà ufficiale solamente dopo la finale di , intanto è stato proprio il pagamento per la causa persa con Conte ha far schizzare in alto la cifra spesa dal presidente. Che Sarri possa innalzare ancor più il dato?