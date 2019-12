10.000 km per giocare la Coppa di Francia: assurdo Saint-Pierrose

Fa parte della Francia, ma è lontanissima dall'Europa: la squadra di Saint-Pierre fa la storia qualificandosi ai 32esimi di finale della coppa.

Il 4 gennaio sarà veramente particolare per la Coppa di . Per i 32esimi di finale, infatti, il Niort, squadra della seconda serie transalpina, sfiderà il Saint-Pierroise, club che milita nella Réunion Premier League, ovvero il campionato dell'Isola di Riunione. Territorio francese, ma nell'oceano indiano.

Una gara a dir poco particolare, visto che il Saint-Pierroise dovrà fare ben 10.000 km per affrontare la Coppa di Francia in Europa. Proveniente dalla città di Saint-Pierre, è la squadra più titolata dall'isola ed arriva al turno eliminatorio in Europa dopo aver eliminato una squadra della quinta serie transalpina.

Un giorno di viaggio per il Saint-Pierroise, francese come il Niort ma ovviamente diverso dagli altri club militanti tra e Ligue 2, vista la distanza dalla madre patria. Fin qui si era parlato di tale città solamente per Payet, nato proprio lì nel 1987: ora un ulteriore motivo per entrare nel cuore dei transalpini e non solo.

Il Niort ha decisamente i favori del pronostico, ma la Coppa di Francia può regalare sorprese inattese. Basti pensare che la squadra Campione in carica non è il super capace di dominare in lungo e in largo qualsiasi competizione transalpina, ma bensì il .

L'isola di Riunione si trova a circa 420 km dal Madagascar: il capoluogo è Saint-Denis, nome che nel calcio europeo è associato allo stadio più importante di Francia.

Due cose diverse, due cose per collegare la piccola squadra alla nazione a cui appartiene. Grazie al calcio, conosciuta un po' di più.