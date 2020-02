1000 partite dopo, ancora Ronaldo contro Di Biagio: a lui diede la prima maglia

Cristiano Ronaldo scambiò la prima maglia ufficiale della sua vita con Di Biagio, che oggi incontrerà da allenatore alla sua millesima partita.

Vi abbiamo raccontato del prossimo traguardo che si appresta a tagliare Cristiano Ronaldo, oggi pomeriggio contro la : il giocatore portoghese giocherà la sua millesima partita ufficiale da calciatore.

Ma c'è una curiosità ancora più particolare in questo traguardo di Cristiano Ronaldo. Come evidenzia 'Tuttosport', la prima gara giocata da Cristiano Ronaldo risale al 2002 e come molti di voi sapranno era la sfida dei preliminari di tra e .

Al termine di quella partita, il giovanissimo Cristiano Ronaldo scambiò la sua prima maglia con Gigi Di Biagio, all'epoca centrocampista dell'Inter. L'attuale allenatore della SPAL, tempo fa aveva confermato la storia.

Altre squadre

"Ronaldo venne da me e mi chiese la maglia. A dire il vero io avevo intenzione di fare lo scambio con Pedro Barbosa, che era il capitano dei portoghesi, ma vidi questo ragazzino che me la chiese e beh, ad un ragazzino non si può certo dire di no. Adesso mio figlio è contentissimo perché ha quella mitica maglia indossata da Ronaldo a casa".

E ironia della sorte, dopo mille partite ed una marea di goal e trofei, per la partita numero 1000 della sua carriera, Cristiano Ronaldo incontrerà ancora Gigi Di Biagio, da poco diventato nuovo allenatore della SPAL. Una coincidenza quasi sconcertante...