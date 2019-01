10 years challenge: il Borussia Dortmund si fa beffe del Lipsia

Il Borussia Dortmund ha sfruttato la 10 years challenge per ricordare ai prossimi avversari del Lipsia quanto giovane sia la loro società.

La 10 years challenge è la nuova tendenza social del momento e c’è chi come il Borussia Dortmund ha deciso di sfruttarla per lanciare una stoccatina ai prossimi avversari: il Lipsia.

A molti, negli ultimi giorni soprattutto, sarà capitato di imbattersi nell’hashtag #10YearsChallenge. Si tratta di una sorta di sfida che consiste nel pubblicare una propria immagine di dieci anni fa, al fine di mostrare come si è cambiati nel corso di questo lasso di tempo.

Una moda, quella del 10 years challenge, che ha preso piede ovviamente anche in ambito calcistico, visto che sono molti i campioni che hanno postato sui vari social network le loro foto del 2009. Moltissimi di essi appaiono ovviamente profondamente cambiati, con corporature, capigliature e ovviamente anche maglie di club diverse, ed è qui che nasce l’intuizione di coloro che si occupano degli aspetti social al Borussia Dortmund.

Il club tedesco ha infatti postato su Twitter un’immagine accompagnata dall’ormai immancabile #10YearChallenge, nella quale appare il logo del Lipsia per quanto riguarda il 2019 ed il nulla nella parte restante dedicata al 2009.

Il RasenBallsport Leipzig è effettivamente una società molto giovane, vista che è stata costituita solo nel 2009 su iniziativa della Red Bull. Partito dalla NOFV-Oberliga Süd, la quinta serie del calcio tedesco, il Lipsia sebbene non possa vantare su una lunga e gloriosa storia, negli ultimi anni ha comunque bruciato le tappe, visto che oggi disputa per la terza volta la Bundesliga (nella stagione 2016/17 si è piazzata addirittura secondo) e che ha già vissuto l’ebrezza delle notti europee giocando sia in Champions League che in Europa League.