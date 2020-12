La 10 di Maradona di Argentina-Inghilterra è nelle mani di Hodge: "Non la vendo"

La casacca vale circa un milione di dollari e dopo la scomparsa del Pibe l'ex centrocampista inglese ha ricevuto migliaia di richieste.

Steve Hodge ha avuto una buona carriera. Non esaltante, non leggendaria, ma accettabile. Ha vinto il campionato inglese con i , difeso la maglia dell' e partecipato al Mondiale 1986. Sì, ha sfidato Diego Armando Maradona nel match tra e Nazionale britannica: quello della Mano de Dios.

Risultato? Hodge, dopo la doppietta del Pibe de Oro, scambiò la sua casacca numero 18 con la 10 capolavoro di quell'Argentina-Inghilterra 2-1 del 22 giugno 1986. Una maglia che ora come ora viene valutata un milione di dollari, più di qualsiasi altra nel mondo del calcio.

E' sempre stata la più preziosa, ma dopo la triste scomparsa di Maradona ha aumentato il proprio valore, tanto che Hodge ha ricevuto migliaia di chiamate per venderla. Ma per l'ex centrocampista inglese nessun dubbio: non vuole rinunciare al prezioso oggetto, sentimentale e storico:

"Ho custodito questa maglia per 34 anni e non ho mai provato a venderla. Ha un incredibile valore sentimentale. Ho letto articoli su Internet, dicevano che voglio un milione o due per questa meglia, ma è una bugia. Lo trovo un po' irrispettoso e totalmente sbagliato. Non è in vendita, questa maglia, lo chiarisco".

Intervistato dall BBC, Hodge ha raccontato quel giugno 34 anni fa:

"Ho scambiato la maglia a fine partita con lui e sono stato criticato molto per questo. Alcuni compagni di squadra erano arrabbiati con me negli spogliatoi. Quella partita non sarà mai dimenticata nella storia del calcio. L'ho incolpato, e criticato, per il suo gol di mano, Maradona però era un giocatore straordinario. Era coraggioso come un leone. Era abituato a ricevere calci ovunque giocasse".

Calciatori, vip, imprenditori e politici potrebbero permettersi la numero 10 di Maradona di quel giugno 1986, ma Hodge non indietreggia: ha affrontato il fuoriclasse dei fuoriclasse, è stato superato da lui nel goal del secolo, ha preso la maglia. E ora la custodisce gelosamente.