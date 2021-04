10 goal in campionato per Destro: è ufficiale il rinnovo col Genoa

Mattia Destro in doppia cifra con la maglia del Genoa in Serie A: le 10 reti gli valgono il rinnovo automatico fino al 2022.

Traguardo speciale per Mattia Destro, sempre più faro del Genoa di Ballardini: con il goal rifilato alla Fiorentina, sono 10 quelli realizzati in campionato quest'anno, numero non banale anche per un altro motivo.

Proprio a questa quota era fissata la clausola per il rinnovo automatico del contratto fino al 30 giugno 2022: l'ex Roma, dunque, rimarrà tra le fila del 'Grifone' anche nella prossima stagione.

Peraltro era dal 2016/2017 che Destro non raggiungeva la doppia cifra di reti all'attivo in un singolo campionato di massima serie: allora giocava nel Bologna e si fermò a 11, due in meno rispetto al record personale di 13 fatto registrare ai tempi della Roma nel 2014.

Destro a segno su assist di Scamacca, altro gioiello di un Genoa sempre più al riparo dalla zona calda: nel suo caso, però, la permanenza in Liguria dipenderà da un eventuale accordo tra il club di Preziosi e il Sassuolo, società che detiene la titolarità del cartellino.