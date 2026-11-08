Volete accedere al vostro abituale servizio di streaming con maggiore sicurezza o da un'altra parte del mondo, dove potreste imbattervi in blocchi geografici? In questi casi, una rete privata virtuale (VPN) è particolarmente utile.

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita Guarda il calcio ovunque.

Procuratevi una VPN affidabile. Scegliete un provider VPN di fiducia e scaricate l'applicazione sul vostro dispositivo (PC, cellulare o tablet).

Scegliete un provider VPN di fiducia e scaricate l'applicazione sul vostro dispositivo (PC, cellulare o tablet). Scegliete la posizione del server. Selezionate un server VPN nel Paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.

Collegatevi al server. Attivate la VPN e collegatevi al server selezionato per modificare la vostra posizione digitale (indirizzo IP).

Attivate la VPN e collegatevi al server selezionato per modificare la vostra posizione digitale (indirizzo IP). Accedete al sito dell'emittente ufficiale. Visitate il sito web o aprite l'app ufficiale di streaming dell'emittente sportiva che detiene i diritti di trasmissione.

Visitate il sito web o aprite l'app ufficiale di streaming dell'emittente sportiva che detiene i diritti di trasmissione. Effettuate l'accesso e trovate lo streaming. Create un account o accedete al servizio dell'emittente ufficiale per ottenere l'accesso completo e godervi la partita!

Colonia-Bayer Leverkusen: orario d'inizio

Bundesliga - Game Week 9 8 nov 2026 - 09:30 RheinEnergieSTADION

Al RheinEnergieSTADION di Colonia, il Colonia ospita il Bayer Leverkusen per una sfida di Bundesliga. Il derby del Reno promette emozioni: si affrontano due squadre che attraversano momenti molto diversi.

Dopo otto giornate, il Colonia è al 14° posto in classifica e cerca stabilità. Nell'ultima partita ha conquistato almeno un punto con l'1-1 contro l'Union Berlino, un risultato arrivato anche grazie a Malek El Mala, subito a segno al suo debutto in Bundesliga.

Said El Mala, il giocatore simbolo del Colonia, è in grande forma: in questa stagione ha già realizzato quattro gol e un assist in nove partite ufficiali. Il 20enne è al centro di insistenti voci di mercato: il PSG avrebbe contattato Thomas Kessler, dirigente del Colonia, ma non è ancora arrivata un'offerta ufficiale. El Mala, dal canto suo, ha recentemente sottolineato di essere concentrato sulle sue prestazioni con il Colonia.

Il Bayer Leverkusen arriva da un periodo altalenante in Bundesliga. Tre sconfitte nelle recenti partite di campionato, tra cui il 2-4 contro lo Stoccarda e lo 0-3 contro l'Hoffenheim, hanno segnato pesantemente l'inizio di stagione della squadra. L'allenatore Carles Martinez è alla ricerca di una continuità che finora è mancata in Bundesliga.

In Europa, per il Leverkusen le cose vanno decisamente meglio. Dopo tre giornate di Europa League, la squadra è in testa con nove punti, anche se giovedì ha subito una sconfitta per 0-1 contro il Marsiglia. Ibrahim Maza, fulcro creativo del Leverkusen, ha già collezionato sette partecipazioni ai gol in dodici partite ufficiali e ha recentemente dichiarato che trasferirsi al PSG sarebbe per lui un grande sogno.

Di seguito scoprite dove vedere il derby in diretta e quali emittenti trasmettono la partita.

I temi della settimana: che cosa è successo a Colonia e Bayer Leverkusen?

Il Colonia arriva al derby con un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali. Nell'ultima gara ha pareggiato 1-1 contro l'Union Berlino. Spicca, in positivo, la vittoria per 5-0 contro l'Union Berlino in Coppa di Germania. In questo periodo il Colonia ha segnato complessivamente nove gol e ne ha subiti due.

Il Bayer Leverkusen ha ottenuto due vittorie, zero pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali. Nell'ultima gara ha perso 0-1 contro il Marsiglia in Europa League. Prima erano arrivati il 2-4 contro lo Stoccarda in Bundesliga e lo 0-3 contro l'Hoffenheim. Da segnalare, in positivo, il 5-2 contro il Norimberga in Coppa di Germania. Nelle cinque partite il Leverkusen ha segnato nove gol e ne ha subiti dieci.

Colonia-Bayer Leverkusen: formazioni

Colonia-Bayer Leverkusen: stato di forma

Colonia-Bayer Leverkusen: bilancio degli scontri diretti

Colonia-Bayer Leverkusen: le classifiche