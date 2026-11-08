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Bundesliga
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1. FC Colonia-Bayer Leverkusen oggi in diretta: chi trasmette la partita in TV e streaming?

FC Colonia vs Bayer Leverkusen
FC Colonia
Bayer Leverkusen
Bundesliga

In Bundesliga, il Colonia affronta il Bayer Leverkusen. Ma dove si può vedere la partita di oggi in diretta TV e streaming?

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Colonia-Bayer Leverkusen: orario d'inizio

crest
Bundesliga - Game Week 9
RheinEnergieSTADION

Al RheinEnergieSTADION di Colonia, il Colonia ospita il Bayer Leverkusen per una sfida di Bundesliga. Il derby del Reno promette emozioni: si affrontano due squadre che attraversano momenti molto diversi.

Dopo otto giornate, il Colonia è al 14° posto in classifica e cerca stabilità. Nell'ultima partita ha conquistato almeno un punto con l'1-1 contro l'Union Berlino, un risultato arrivato anche grazie a Malek El Mala, subito a segno al suo debutto in Bundesliga.

Said El Mala, il giocatore simbolo del Colonia, è in grande forma: in questa stagione ha già realizzato quattro gol e un assist in nove partite ufficiali. Il 20enne è al centro di insistenti voci di mercato: il PSG avrebbe contattato Thomas Kessler, dirigente del Colonia, ma non è ancora arrivata un'offerta ufficiale. El Mala, dal canto suo, ha recentemente sottolineato di essere concentrato sulle sue prestazioni con il Colonia.

Il Bayer Leverkusen arriva da un periodo altalenante in Bundesliga. Tre sconfitte nelle recenti partite di campionato, tra cui il 2-4 contro lo Stoccarda e lo 0-3 contro l'Hoffenheim, hanno segnato pesantemente l'inizio di stagione della squadra. L'allenatore Carles Martinez è alla ricerca di una continuità che finora è mancata in Bundesliga.

In Europa, per il Leverkusen le cose vanno decisamente meglio. Dopo tre giornate di Europa League, la squadra è in testa con nove punti, anche se giovedì ha subito una sconfitta per 0-1 contro il Marsiglia. Ibrahim Maza, fulcro creativo del Leverkusen, ha già collezionato sette partecipazioni ai gol in dodici partite ufficiali e ha recentemente dichiarato che trasferirsi al PSG sarebbe per lui un grande sogno.

Di seguito scoprite dove vedere il derby in diretta e quali emittenti trasmettono la partita.

I temi della settimana: che cosa è successo a Colonia e Bayer Leverkusen?

Il Colonia arriva al derby con un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali. Nell'ultima gara ha pareggiato 1-1 contro l'Union Berlino. Spicca, in positivo, la vittoria per 5-0 contro l'Union Berlino in Coppa di Germania. In questo periodo il Colonia ha segnato complessivamente nove gol e ne ha subiti due.

Il Bayer Leverkusen ha ottenuto due vittorie, zero pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali. Nell'ultima gara ha perso 0-1 contro il Marsiglia in Europa League. Prima erano arrivati il 2-4 contro lo Stoccarda in Bundesliga e lo 0-3 contro l'Hoffenheim. Da segnalare, in positivo, il 5-2 contro il Norimberga in Coppa di Germania. Nelle cinque partite il Leverkusen ha segnato nove gol e ne ha subiti dieci.

KOE

KOE - Forma

BMG
V2-1
SGE
S1-0
S04
D0-0
FCU
V5-0
FCU
D1-1
Gol segnato (subito)
8/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
B04

B04 - Forma

OFI
V0-2
TSG
S3-0
FCN
V5-2
VFB
S2-4
OM
S0-1
Gol segnato (subito)
9/10
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Colonia-Bayer Leverkusen: formazioni

Formazioni FC Colonia - Bayer Leverkusen

4-4-2
FC Colonia crest
FC Colonia
KOE
Formazione
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
4-2-3-1
M. SchwaebeM. SchwaebeB. SosaB. SosaS. SebulonsenS. SebulonsenJ. SchmiedJ. SchmiedJ. Simpson-PuseyJ. Simpson-PuseyL. MainaL. MainaM. MooreM. MooreP. Okon-EngstlerP. Okon-EngstlerT. KraussT. KraussS. El MalaS. El MalaM. BuelterM. BuelterM. FlekkenM. FlekkenM. GutierrezM. GutierrezJ. QuansahJ. QuansahF. MedinaF. MedinaE. TapsobaE. TapsobaM. TillmanM. TillmanA. GarciaA. GarciaE. FernandezE. FernandezA. MoreiraA. MoreiraI. MazaI. MazaP. SchickP. Schick
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
4-4-2
FC Colonia

Formazione titolare

Bayer Leverkusen

Panchina

Allenatore

  • R. Wagner
  • C. Martinez
FC Colonia

Infortuni e squalifiche

Bayer Leverkusen

Colonia-Bayer Leverkusen: stato di forma

KOE

KOE - Forma

BMG
V2-1
SGE
S1-0
S04
D0-0
FCU
V5-0
FCU
D1-1
Gol segnato (subito)
8/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
B04

B04 - Forma

OFI
V0-2
TSG
S3-0
FCN
V5-2
VFB
S2-4
OM
S0-1
Gol segnato (subito)
9/10
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Colonia-Bayer Leverkusen: bilancio degli scontri diretti

Testa a testa

FC ColoniaPareggioBayer Leverkusen
0
0
5
Bundesliga
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
1
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
FIN
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
0
FIN
DFB Pokal
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
3
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
2
FIN
Bundesliga
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
0
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
FIN
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
3
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
0
FIN
1Gol segnati10
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

Colonia-Bayer Leverkusen: le classifiche

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
9630299+2021
V
D
V
V
D
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
9630167+921
V
D
V
D
D
3
RB LipsiaRB LipsiaRBL
96032713+1418
V
V
V
S
V
4
FriburgoFriburgoSCF
85121810+816
V
S
S
V
D
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
95131916+316
V
S
S
V
V
6
Werder BremaWerder BremaSVW
94321715+215
S
V
V
D
D
7
ElversbergElversbergELV
94141718-113
S
V
S
V
S
8
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
94051515012
V
V
S
S
V
9
FrancoforteFrancoforteSGE
93331520-512
D
V
S
V
S
10
AmburgoAmburgoHSV
94051020-1012
V
S
S
V
V
11
Magonza 05Magonza 05M05
93151819-110
S
S
S
V
S
12
PaderbornPaderbornSCP
9243811-310
D
D
V
D
S
13
AugsburgAugsburgFCA
9234202009
S
S
D
S
D
14
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
S
V
V
S
S
15
FC ColoniaFC ColoniaKOE
9234913-49
S
D
D
S
V
16
Union BerlinoUnion BerlinoFCU
8143719-127
D
D
D
V
S
17
Schalke 04Schalke 04S04
813449-56
S
D
S
S
D
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
91171225-134
S
D
V
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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