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Colonia-Bayer Leverkusen: orario del calcio d'inizio

Bundesliga - Game Week 9 8 nov 2026 - 09:30 RheinEnergieSTADION

Al RheinEnergieSTADION di Colonia, il Colonia ospita il Bayer Leverkusen per una sfida di Bundesliga. Il derby renano promette emozioni: si affrontano due squadre che attraversano momenti molto diversi.

Dopo otto giornate, il Colonia è al 14° posto in classifica e cerca stabilità. Nell'ultima partita, i Geißböcke hanno conquistato almeno un punto con l'1-1 contro l'Union Berlino, risultato arrivato anche grazie a Malek El Mala, subito a segno al suo debutto in Bundesliga.

Said El Mala, il giocatore simbolo del Colonia, sta attraversando un ottimo momento di forma e in questa stagione ha già segnato quattro goal e fornito un assist in nove partite ufficiali. Il 20enne è al centro di insistenti voci di mercato: il PSG avrebbe contattato il dirigente del Colonia Thomas Kessler, ma non è ancora arrivata un'offerta ufficiale. Lo stesso El Mala ha recentemente sottolineato di essere concentrato sulle sue prestazioni con il Colonia.

Il Bayer Leverkusen arriva dopo un andamento altalenante in Bundesliga. Tre sconfitte nelle ultime partite di campionato, tra cui il 2-4 contro lo Stoccarda e lo 0-3 contro l'Hoffenheim, pesano notevolmente sull'inizio di stagione della Werkself. L'allenatore Carles Martinez cerca quella continuità che finora è mancata alla sua squadra in Bundesliga.

In Europa, per il Leverkusen le cose vanno decisamente meglio. In Europa League, la Werkself è in testa con nove punti dopo tre giornate, anche se giovedì scorso ha subito una sconfitta per 0-1 contro il Marsiglia. Ibrahim Maza, fulcro creativo del Leverkusen, ha già preso parte a sette goal in dodici partite ufficiali e di recente ha dichiarato che trasferirsi al PSG sarebbe per lui un grande sogno.

Di seguito trovate tutte le informazioni su dove vedere il derby in diretta e su quali emittenti trasmettono la partita.

I temi della settimana: che cosa è successo a Colonia e Bayer Leverkusen?

Il Colonia arriva al derby con un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali. Nell'ultima gara, i Geißböcke hanno pareggiato 1-1 con l'Union Berlino. Tra i risultati spicca in positivo il successo per 5-0 contro l'Union Berlino in Coppa di Germania. Nel complesso, in questo periodo il Colonia ha segnato nove goal e ne ha subiti due.

Il Bayer Leverkusen ha ottenuto due vittorie, zero pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali. Nell'ultima gara, la Werkself ha perso 0-1 contro il Marsiglia in Europa League. In precedenza erano arrivate le sconfitte per 2-4 contro lo Stoccarda in Bundesliga e per 0-3 contro l'Hoffenheim. Da segnalare in positivo il 5-2 contro il Norimberga in Coppa di Germania. Nelle cinque partite, il Leverkusen ha segnato nove volte e ha subito dieci goal.

Colonia-Bayer Leverkusen: le formazioni

Colonia-Bayer Leverkusen: stato di forma

Colonia-Bayer Leverkusen: bilancio degli scontri diretti

Colonia-Bayer Leverkusen: le classifiche