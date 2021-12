1-1 al 90', 4-4 ai supplementari! In Norvegia la partita più folle dell'anno

Allo stadio non si vedeva praticamente nulla, a causa della fitta nebbia, ma in campo è successo veramente di tutto. Uno spettacolo incredibile, quello offerto da Brann e Jerv, che si giocavano in gara secca un posto nella massima serie norvegese.

Viste le condizioni climatiche e la posta in palio, ci si poteva aspettare un match tirato e ricco di tensione, invece ci ha regalato ogni tipo di emozione possibile. Già nei 90 minuti regolamentari gli episodi non sono mancati: due goal e due rigori sbagliati dallo stesso giocatore, Bard Finne.

Ma è nei supplementari che si è raggiunta l'apoteosi: Brann e Jerv hanno infatti segnato 6 goal, cinque dei quali negli ultimi otto minuti, dal 112' al 120'. Prima di tutto c'è stata però l'espulsione di Hove, che ha costretto il Brann a rimontare clamorosamente per ben due volte in 10 uomini: prima dall'1-3 al 3-3 e all'ultimo respiro dal 3-4 al 4-4.

Una partita totalmente folle, probabilmente la più folle del 2021, che si è conclusa dopo una serie infinita di 18 rigori in favore dello Jerv, promosso in Eliteserien a discapito del Brann.