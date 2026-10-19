Zoma ko, serio infortunio a una spalla: niente Nations League con l'Italia, i tempi di recupero saranno lunghi

Proprio sul più bello, Mohamed Ali Zoma è costretto a fermarsi. La notizia peggiore possibile per lui, ma anche per il Norimberga. E un brutto messaggio anche per Roberto Mancini.
L'attaccante italiano, che attualmente milita nella Zweite Bundesliga, si è infortunato in maniera molto seria durante la partita pareggiata venerdì sul campo dell'Energie Cottbus. E non solo non sarà a disposizione del Norimberga nei prossimi mesi, ma non potrà neppure rispondere alla convocazione dell'Italia a novembre.
Il ct Mancini, con ogni probabilità, lo avrebbe chiamato anche per le due partite di novembre contro Belgio e Francia, ultimi impegni azzurri nel girone di Nations League. Ma così, dopo quel che è accaduto qualche giorno fa, non sarà.
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