Zoma ko, serio infortunio a una spalla: niente Nations League con l'Italia, i tempi di recupero saranno lunghi

Una volta svolti gli esami di rito, il Norimberga ne ha annunciato l'esito tramite un comunicato ufficiale, spiegando che Zoma dovrà operarsi e che il suo rientro è previsto solamente nel 2027, dopo la sosta invernale della Bundesliga.

"È necessario un intervento chirurgico alla spalla; di conseguenza, 'Momo' resterà fuori dai giochi almeno fino alla pausa invernale", si legge nella nota del club tedesco.

"Momo ha tutto il nostro sostegno in questo passaggio necessario - ha detto Joti Chatzialexiou, direttore sportivo del Norimberga - Come ha detto Miro Klose subito dopo la partita: la nostra rosa è ricca di qualità e abbiamo ottimi ragazzi che ora avranno ancora più occasioni per mettersi in mostra".



