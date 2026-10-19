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Ali Zoma NorimbergaGetty Images
Stefano Silvestri

Zoma ko, serio infortunio a una spalla: niente Nations League con l'Italia, i tempi di recupero saranno lunghi

Bundesliga II
Norimberga
M. Zoma
Italia

Come annunciato dal Norimberga, l'attaccante nel giro della Nazionale italiana dovrà operarsi e tornerà solo nel 2027. Il club: "Ha tutto il nostro sostegno".

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Proprio sul più bello, Mohamed Ali Zoma è costretto a fermarsi. La notizia peggiore possibile per lui, ma anche per il Norimberga. E un brutto messaggio anche per Roberto Mancini.

L'attaccante italiano, che attualmente milita nella Zweite Bundesliga, si è infortunato in maniera molto seria durante la partita pareggiata venerdì sul campo dell'Energie Cottbus. E non solo non sarà a disposizione del Norimberga nei prossimi mesi, ma non potrà neppure rispondere alla convocazione dell'Italia a novembre.

Il ct Mancini, con ogni probabilità, lo avrebbe chiamato anche per le due partite di novembre contro Belgio e Francia, ultimi impegni azzurri nel girone di Nations League. Ma così, dopo quel che è accaduto qualche giorno fa, non sarà.


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  • L'INFORTUNIO DI ZOMA

    Zoma è sceso in campo dall'inizio contro l'Energie Cottbus, lo scorso fine settimana: gara che la propria squadra ha pareggiato 1-1, ma senza il suo apporto.

    Il nazionale azzurro è stato infatti costretto al cambio dopo appena 33 minuti, in seguito a uno scontro di gioco nel quale ha rimediato la lussazione di una spalla.

  • FUORI DIVERSI MESI

    Una volta svolti gli esami di rito, il Norimberga ne ha annunciato l'esito tramite un comunicato ufficiale, spiegando che Zoma dovrà operarsi e che il suo rientro è previsto solamente nel 2027, dopo la sosta invernale della Bundesliga.

    "È necessario un intervento chirurgico alla spalla; di conseguenza, 'Momo' resterà fuori dai giochi almeno fino alla pausa invernale", si legge nella nota del club tedesco.

    "Momo ha tutto il nostro sostegno in questo passaggio necessario - ha detto Joti Chatzialexiou, direttore sportivo del Norimberga - Come ha detto Miro Klose subito dopo la partita: la nostra rosa è ricca di qualità e abbiamo ottimi ragazzi che ora avranno ancora più occasioni per mettersi in mostra".


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  • NIENTE NATIONS LEAGUE CON L'ITALIA

    Zoma, di conseguenza, come già accennato non potrà essere chiamato da Mancini per le sfide di Nations League in programma il 12 e 15 novembre contro Belgio e Francia. E non sarà così in grado di dare seguito allo spezzone di partita racimolato contro i Diavoli Rossi alla fine di settembre.

    In quell'occasione Mancini ha deciso di concedere l'esordio al gioiellino del Norimberga, in campo a 10 minuti dalla fine a risultato (negativo) già segnato. Zoma in quell'occasione ha sostituito Cambiaghi, andando a posizionarsi sul lato sinistro dell'attacco italiano.

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  • FERMATO SUL PIÙ BELLO

    Zoma è costretto a interrompere un percorso che, fino a questo momento, gli aveva regalato gioie in serie. Con la convocazione da parte dell'Italia come naturale consacrazione di uno splendido avvio di stagione.

    L'ex giocatore dell'Albinoleffe, trasferitosi in Germania un anno fa, è stato la rivelazione delle prime 8 giornate della Zweite Bundesliga: al momento è il capocannoniere della seconda serie tedesca con 7 reti, anche se in coabitazione con Klaus del Greuther Furth.

    Anche grazie al suo exploit, arrivato comunque dopo una stagione da 14 goal e 5 assist in 29 presenze, il Norimberga sta sognando in grande: la squadra dell'ex laziale Miro Klose è seconda in classifica, alle spalle dell'Hertha Berlino, e aspira alla promozione diretta in Bundesliga.

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