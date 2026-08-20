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Joshua Zirkzee 2-1Getty Images
Lelio Donato

Zirkzee tra Juventus e Napoli, corsa a due per l'attaccante in uscita dal Manchester United: a chi serve e cosa manca per chiudere

Calciomercato
Juventus
Napoli

L'olandese sembrava vicinissimo alla Juventus ma il Napoli sta cercando di inserirsi anche perché il Manchester United ha ormai aperto al prestito di Zirkzee. Prima però entrambi i club devono piazzare gli esuberi.

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Joshua Zirkzee stavolta potrebbe davvero tornare in Serie A. Ma con quale maglia?

L'olandese fino a qualche giorno fa sembrava vicinissimo alla Juventus che cerca un'altra punta dopo l'acquisto di Kolo Muani.

Nelle ultime ore però sull'attaccante si è inserito anche il Napoli, che potrebbe clamorosamente bruciare i bianconeri portando Zirkzee alla corte di Allegri.

Ma cosa serve alla Juventus per chiudere l'operazione Zirkzee? E cosa deve fare il Napoli per portarlo in azzurro?

  • ZIRKZEE ALLA JUVENTUS: COSA MANCA

    La società bianconera ha già ricevuto la totale apertura al trasferimento da parte del giocatore. Ma non solo.

    Il Manchester United è ora disposto a lasciare partire Zirkzee in prestito senza alcuna precisa garanzia sul riscatto al termine della stagione.

    Una formula dunque particolarmente vantaggiosa per la Juventus, che di fatto dovrebbe corrispondere all'olandese solo l'ingaggio annuale, seppure oneroso.

    Nonostante questo per chiudere l'operazione serve almeno un'uscita in attacco dove attualmente oltre a Kolo Muani ci sono David, Milik e l'altro nuovo acquisto Ekhator.

    La speranza della Juventus sarebbe quella di piazzare il canadese che non rientra nei piani di Spalletti e soprattutto ha l'ingaggio più pesante, visto che guadagna 6 milioni di euro netti a stagione.

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  • ZIRKZEE SERVE ALLA JUVENTUS?

    Analizzando l'aspetto tecnico, invece, sorge qualche dubbio in più sull'eventuale arrivo di Zirkzee alla Juventus.

    Le qualità dell'olandese non sono in discussione, qualità che peraltro ha messo già in mostra proprio nel nostro campionato con la maglia del Bologna.

    Zirkzee però non ha sicuramente le caratteristiche da prima punta che Spalletti richiede insistentemente da tempo.

    Il tecnico vorrebbe insomma un vero 9 da area di rigore. Uno alla Vlahovic, per intenderci, mentre l'olandese preferisce giocare più lontano dalla porta e dialogare con i compagni piuttosto che lottare fisicamente col diretto avversario.

    Non esattamente il profilo che serve oggi alla Juventus, insomma.

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  • ANCHE IL NAPOLI DEVE CEDERE

    Come detto negli ultimi giorni anche il Napoli è piombato su Joshua Zirkzee.

    La formula proposta dal Manchester United, d'altronde, è molto appetibile anche per la società azzurra che vorrebbe un'alternativa in più lì davanti.

    Lukaku ha già salutato destinazione Fenerbahce mentre il futuro di Lorenzo Lucca resta in bilico.

    Ad oggi insomma l'unica certezza per Allegri è Rasmus Hojlund. Ecco perché l'eventuale arrivo di Zirkzee sarebbe particolarmente gradito.

    Anche in questo caso però prima di affondare il colpo serve qualche cessione. Il maggiore indiziato in tal senso è Noa Lang visto che sugli esterni c'è abbondanza e l'olandese non ha convinto del tutto durante il ritiro.

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  • LE ALTERNATIVE PER L'ATTACCO DEL NAPOLI

    Quello di Zirkzee comunque non è l'unico nome seguito dal Napoli per rinforzare l'attacco.

    Il preferito anzi sarebbe un altro, ovvero quel Gabriel Jesus che dovrebbe lasciare l'Arsenal ma che ha un ingaggio decisamente fuori portata e costa tanto. Forse troppo.

    Una possibile alternative sarebbe Nicolas Jackson, anche lui in uscita ma dal Chelsea. Entrambi giocatori che per caratteristiche sono peraltro molto diversi da Zirkzee.

    In questo caso, insomma, l'ex Bologna sembra una seconda scelta per il Napoli che affonderebbe il colpo solo una volta capito di non poter arrivare ai principali obiettivi.

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