Zirkzee tra Juventus e Napoli, corsa a due per l'attaccante in uscita dal Manchester United: a chi serve e cosa manca per chiudere

Come detto negli ultimi giorni anche il Napoli è piombato su Joshua Zirkzee.

La formula proposta dal Manchester United, d'altronde, è molto appetibile anche per la società azzurra che vorrebbe un'alternativa in più lì davanti.

Lukaku ha già salutato destinazione Fenerbahce mentre il futuro di Lorenzo Lucca resta in bilico.

Ad oggi insomma l'unica certezza per Allegri è Rasmus Hojlund. Ecco perché l'eventuale arrivo di Zirkzee sarebbe particolarmente gradito.

Anche in questo caso però prima di affondare il colpo serve qualche cessione. Il maggiore indiziato in tal senso è Noa Lang visto che sugli esterni c'è abbondanza e l'olandese non ha convinto del tutto durante il ritiro.