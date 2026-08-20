Zirkzee tra Juventus e Napoli, corsa a due per l'attaccante in uscita dal Manchester United: a chi serve e cosa manca per chiudere

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Joshua Zirkzee stavolta potrebbe davvero tornare in Serie A. Ma con quale maglia?
L'olandese fino a qualche giorno fa sembrava vicinissimo alla Juventus che cerca un'altra punta dopo l'acquisto di Kolo Muani.
Nelle ultime ore però sull'attaccante si è inserito anche il Napoli, che potrebbe clamorosamente bruciare i bianconeri portando Zirkzee alla corte di Allegri.
Ma cosa serve alla Juventus per chiudere l'operazione Zirkzee? E cosa deve fare il Napoli per portarlo in azzurro?