C'è Zirkzee per la Juventus, ma è un attaccante da ricostruire: il suo biennio al Manchester United è stato disastroso

Il 16 agosto del 2024, quasi due anni fa, Joshua Zirkzee era ancora un giocatore felice. Quel giorno era lui a spezzare nel finale la resistenza del Fulham e a regalare tre punti dorati al Manchester United. Dettaglio: era all'esordio in Premier League.

Quasi due anni più tardi, Zirkzee è sul mercato. E non potrebbe essere altrimenti. Tanto che, come rivela la Gazzetta dello Sport, una vecchia/nuova pretendente dalla Serie A pare essere entrata in corsa: la Juventus, che a Joshua è stata accostata un'infinità di volte in passato e che sta affrontando diverse difficoltà nella costruzione della propria rosa.

Il duo Carnevali-Massara deve ricostruire l'attacco: Vlahovic non c'è più, David e Openda hanno profondamente deluso, Ekhator si è già infortunato. Si sogna Kolo Muani che però costa troppo, Sorloth è diventato un piano B, non semplice neppure arrivare al parmense Pellegrino.

E così, appunto, (ri)ecco Zirkzee. Non è un nome che fa sognare come qualche anno fa: per nulla. E l'infelice biennio al Manchester United lo conferma senza troppi fronzoli, specialmente nella sua stagione, quella conclusa a maggio.







