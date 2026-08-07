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Zirkzee SpallettiGetty Images
Stefano Silvestri

Zirkzee alla Juventus è un paradosso, ma solo in parte: le parole di Spalletti sull'attaccante da 20 goal

Calciomercato
Serie A
Juventus
J. Zirkzee

In questo momento la rosa bianconera non vanta la presenza di un centravanti da doppia cifra costante. E nemmeno l'olandese lo è. Ma il suo acquisto può avere un senso.

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Che la Juventus stia pensando a Joshua Zirkzee, è praticamente un dato di fatto: si sa da giorni. Se poi riuscirà a portarlo a Torino, anche solo in prestito, questo è tutto un altro paio di maniche.

È una discreta certezza anche un altro fatto, però: un possibile arrivo dell'attaccante olandese nella rosa di Luciano Spalletti sarebbe una sorta di paradosso. Per un semplice motivo: in questo momento servirebbe un centravanti da una ventina costante di goal a stagione. E Zirkzee non lo è, proprio per nulla.

Ma Zirkzee alla Juve sarebbe un paradosso solo parziale. E il motivo lo ha spiegato lo stesso Spalletti, intervenuto in conferenza stampa non solo per presentare l'amichevole di sabato contro l'Inter, ma anche per farsi chiedere qualcosina di mercato. Come, appunto, la situazione attaccanti.


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  • Spalletti JuventusGetty Images

    "SUPEREREMO QUEI NUMERI"

    "Ma alla Juventus non manca un attaccante da 20 goal?": questo è il tenore della domanda che Spalletti si è sentito rivolgere in sala stampa. E l'allenatore juventino ha risposto così:

    "Io penso che siamo andati ad acquistare dei calciatori che nella loro somma riusciranno a superare quei numeri. Anche senza il centravanti fisico che ti manca, anche se Ekhator ha un po' quelle caratteristiche, Kolo Muani riempie l'area, è un po' una casella scoperta ma con quello che abbiamo a disposizione quello che abbiamo fatto sul mercato, è una cosa a cui riusciremo a sopperire con il lavoro di tutti. Anche Alajbegovic è uno che può fare i goal. Kolo Muani vogliamo aiutarlo nei numeri. Per il momento siamo abbastanza tranquilli".

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  • LE CARATTERISTICHE DI ZIRKZEE

    Ora: come già detto, se la Juventus prenderà effettivamente Zirkzee oppure no, ancora non è dato saperlo. Può farlo, questo sì. Specialmente dopo che il Manchester United ha aperto al prestito dell'ex giocatore del Bologna.

    Resta il fatto che Joshua ha clamorosamente fallito nei due anni trascorsi a Manchester, specialmente a livello realizzativo. Ha segnato 10 volte in totale in Premier League, si è preso fischi e insulti dal pubblico dell'Old Trafford e diverse critiche, anche dal tenore piuttosto pesante, dai commentatori e opinionisti sportivi inglesi.

    Colpa di un rendimento complessivo al di sotto delle aspettative, e su questo non ci piove. Ma forse è colpa anche di una narrazione sbagliata al momento dell'acquisto di Zirkzee, datato estate 2024: l'olandese è stato presentato come un attaccante, e chiaramente lo è, solo che presenta determinate caratteristiche che non a tutti possono piacere.

    L'ex Bayern è abituato ad arretrare il proprio raggio d'azione per consentire l'inserimento dei compagni dalle retrovie, più che a catapultarsi lui stesso in area. A Bologna ha vissuto il proprio exploit realizzativo: 11 reti in campionato. Ma, appunto, si è trattato di un exploit: non aveva mai segnato granché in carriera, a parte l'anno in Belgio con l'Anderlecht, e in Premier League è più o meno tornato alla normalità.

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  • L'IDEA DI SPALLETTI

    L'idea di Spalletti, almeno a parole, sembra insomma essere proprio quella che l'allenatore ha menzionato in conferenza stampa: creare una Juventus che giochi di squadra in attacco, e che abbia i goal nei piedi e alla portata di più elementi, più che essere dipendente da un singolo realizzatore.

    Zirkzee, a Torino, farebbe un po' quel che faceva a Bologna: una sorta di centravanti boa che guardi verso la porta, sì, ma che al contempo favorisca con la propria qualità tecnica (che c'è, e al Dall'Ara se la ricordano benissimo) le giocate in inserimento di Yildiz, di Conceiçao, della mina vagante McKennie, del nuovo acquisto Alajbegovic.

    Esattamente quel che l'olandese faceva nello strepitoso secondo anno di Bologna, nella squadra di Thiago Motta condotta per mano verso la Champions League. Solo che lì c'erano i vari Orsolini, Saelemaekers, Ferguson e Ndoye con cui combinare movimenti e fraseggi offensivi.

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  • PROGETTO POSSIBILE?

    Certo, i rischi in questo momento sono parecchi. Sia che Zirkzee arrivi a indossare la maglia della Juventus, sia che il tentativo bianconero si risolva in un nulla di fatto.

    L'attuale titolare dell'attacco di Spalletti è Randal Kolo Muani. Che sì, a Torino è amatissimo grazie agli 8 goal in 16 presenze messi a segno nella seconda parte del 2024/25. Ma che, come giustamente precisato dal tecnico, non è propriamente un attaccante d'area. Quel "vogliamo aiutarlo nei numeri" va in questa direzione.

    Non solo: Kolo Muani arriva da un'annata pessima al Tottenham. L'unico golletto messo a segno in Premier League, prima di chiudere il campionato da esterno d'attacco, parla da solo. I 4 collezionati in Champions League, competizione in cui gli Spurs sono stati eliminati dall'Atletico Madrid agli ottavi di finale, non contribuiscono certo ad addolcire una pillola molto amara.

    Non che la situazione migliori guardando agli altri attaccanti che al momento fanno parte della rosa. Anzi: Jonathan David è reduce da una prima stagione tra il deludente e il disastroso a Torino, mentre Arek Milik è sempre in fase di recupero, sia fisico che mentale, dall'incubo infortuni vissuto negli ultimi due anni.

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  • Vlahovic JuveGetty Images

    PORTE CHIUSE PER VLAHOVIC (?)

    Nonostante Spalletti abbia giustificato la mancanza di un bomber da 20 goal in rosa, vien dunque da chiedersi se un Dusan Vlahovic non troverebbe nuovamente spazio in quella squadra in cui ha giocato dal gennaio 2022 allo scorso mese di maggio.

    Perché potenzialmente sì, il serbo è un centravanti da 20 reti. Che poi a Torino non abbia dimostrato completamente di esserlo, questo è un altro discorso. Ma le sue caratteristiche sarebbero queste, da animale d'area di rigore, diverse da quelle di un Kolo Muani, di un David, di uno Zirkzee.

    Solo che le porte per un ritorno sembrano ormai chiuse. Il condizionale è sempre d'obbligo, il mercato propone sorprese infinite, ma intanto su Vlahovic c'è l'estero: soprattutto l'Atletico Madrid, che sta provando a sfruttare le sue titubanze verso il Besiktas. Con buona pace di una Juve che, nei piani, proverà a riorganizzarsi in maniera diversa dopo il suo addio a parametro zero.

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