Zirkzee alla Juventus è un paradosso, ma solo in parte: le parole di Spalletti sull'attaccante da 20 goal

Che la Juventus stia pensando a Joshua Zirkzee, è praticamente un dato di fatto: si sa da giorni. Se poi riuscirà a portarlo a Torino, anche solo in prestito, questo è tutto un altro paio di maniche.
È una discreta certezza anche un altro fatto, però: un possibile arrivo dell'attaccante olandese nella rosa di Luciano Spalletti sarebbe una sorta di paradosso. Per un semplice motivo: in questo momento servirebbe un centravanti da una ventina costante di goal a stagione. E Zirkzee non lo è, proprio per nulla.
Ma Zirkzee alla Juve sarebbe un paradosso solo parziale. E il motivo lo ha spiegato lo stesso Spalletti, intervenuto in conferenza stampa non solo per presentare l'amichevole di sabato contro l'Inter, ma anche per farsi chiedere qualcosina di mercato. Come, appunto, la situazione attaccanti.
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