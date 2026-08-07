Zirkzee alla Juventus è un paradosso, ma solo in parte: le parole di Spalletti sull'attaccante da 20 goal

Ora: come già detto, se la Juventus prenderà effettivamente Zirkzee oppure no, ancora non è dato saperlo. Può farlo, questo sì. Specialmente dopo che il Manchester United ha aperto al prestito dell'ex giocatore del Bologna.

Resta il fatto che Joshua ha clamorosamente fallito nei due anni trascorsi a Manchester, specialmente a livello realizzativo. Ha segnato 10 volte in totale in Premier League, si è preso fischi e insulti dal pubblico dell'Old Trafford e diverse critiche, anche dal tenore piuttosto pesante, dai commentatori e opinionisti sportivi inglesi.

Colpa di un rendimento complessivo al di sotto delle aspettative, e su questo non ci piove. Ma forse è colpa anche di una narrazione sbagliata al momento dell'acquisto di Zirkzee, datato estate 2024: l'olandese è stato presentato come un attaccante, e chiaramente lo è, solo che presenta determinate caratteristiche che non a tutti possono piacere.

L'ex Bayern è abituato ad arretrare il proprio raggio d'azione per consentire l'inserimento dei compagni dalle retrovie, più che a catapultarsi lui stesso in area. A Bologna ha vissuto il proprio exploit realizzativo: 11 reti in campionato. Ma, appunto, si è trattato di un exploit: non aveva mai segnato granché in carriera, a parte l'anno in Belgio con l'Anderlecht, e in Premier League è più o meno tornato alla normalità.