Zinedine Zidane è il nuovo commissario tecnico della Francia. La FFF, la Federcalcio francese, ha ufficializzato l'arrivo dell'ex Real Madrid, che ha firmato fino al 2030. Sarà alla guida de Les Bleus per l'Europeo del 2028 e per i Mondiali 2030. "Questo è un momento eccezionale", afferma il presidente della FFF Philippe Diallo. "Erano 14 anni che la federazione non era nella condizione di nominare un nuovo ct. Vorrei spendere una parola per Deschamps: per 14 anni ha portato la nazionale francese al vertice. Ha riabilitato l'immagine dei Bleus sul campo. È importante che il suo lavoro venga riconosciuto".
Zinedine Zidane è il nuovo commissario tecnico della Francia: contratto fino al 2030, è lui il dopo-Deschamps
FRANCIA PRIMA SCELTA
"È una gioia immensa", ha detto Zidane. "Sono davvero felice. Sono pronto per la sfida, mi motiva. L'unica cosa che volevo fare dopo la mia esperienza al Real Madrid. Lo so fin da quando ero bambino, ho iniziato nelle giovanili, ho percorso tutte le tappe fino ad arrivare alla nazionale maggiore, l'apice. L'unica cosa che mi motiva è poter lavorare per questa squadra e vederla continuare a vincere. Guidare la Francia è l'unica cosa che volevo fare dopo la mia esperienza al Real Madrid. Ho rifiutato delle offerte per essere il ct della Francia. Lo so fin da quando ero bambino, ho iniziato nelle giovanili, ho percorso tutte le tappe fino ad arrivare alla nazionale maggiore, l'apice. L'unica cosa che mi motiva è poter lavorare per questa squadra e vederla continuare a vincere.”
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