Zinedine Zidane è il nuovo commissario tecnico della Francia: contratto fino al 2030, è lui il dopo-Deschamps

"È una gioia immensa", ha detto Zidane. "Sono davvero felice. Sono pronto per la sfida, mi motiva. L'unica cosa che volevo fare dopo la mia esperienza al Real Madrid. Lo so fin da quando ero bambino, ho iniziato nelle giovanili, ho percorso tutte le tappe fino ad arrivare alla nazionale maggiore, l'apice. L'unica cosa che mi motiva è poter lavorare per questa squadra e vederla continuare a vincere. Guidare la Francia è l'unica cosa che volevo fare dopo la mia esperienza al Real Madrid. Ho rifiutato delle offerte per essere il ct della Francia. Lo so fin da quando ero bambino, ho iniziato nelle giovanili, ho percorso tutte le tappe fino ad arrivare alla nazionale maggiore, l'apice. L'unica cosa che mi motiva è poter lavorare per questa squadra e vederla continuare a vincere.”