Zielinski tiene in ansia l’Inter: “Ho chiesto il cambio per un problema al tallone”

Costretto al cambio al minuto 82 per un lieve problema al tallone durante il match di Nations League Scozia-Polonia, Zielinski preoccupare l’Inter.

L’inizio della sua avventura all’Inter è stato rallentato da alcuni problemi fisici, che ancora non gli hanno permesso di esordire in gare ufficiali con la nuova maglia.

Piotr Zielinski ha saltato le prima gara di campionato contro il Genoa a causa di un risentimento muscolare del retto femorale della coscia sinistra, mentre nei due successivi incontri contro Lecce e Atalanta è rimasto in panchina, anche a causa di una condizione fisica non perfetta.

Nonostante questo il centrocampista è stato convocato dalla nazionale polacca per gli impegni di Nations League e nella gara vinta per 3-2 contro la Scozia è rimasto in campo per 82’, uscendo però per un piccolo problema fisico che adesso tiene in ansia l’Inter.