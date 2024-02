Il polacco del Napoli non è stato inserito in lista Champions League da Walter Mazzarri: sarà titolare o no?

Sì, è la notizia del giorno, senza troppi giri di parole: Piotr Zielinski non è stato inserito nella lista dei giocatori del Napoli per la seconda metà di stagione in Champions League. Ovviamente, in quella della Serie A però è presente: tutto, probabilmente, per via del futuro del polacco, sempre più lontano dalla Campania. Ma cosa fare con Zielinski al Fantacalcio? Verrà ancora schierato da Walter Mazzarri in campionato? Le soluzioni. L'articolo prosegue qui sotto