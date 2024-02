Zielinski escluso dalla lista Champions del Napoli: presente Traoré, Demme fuori anche in Serie A

Il centrocampista polacco escluso dalla lista UEFA dei partenopeo: c'è il nuovo acquisto Traoré, Demme fuori in Serie A e in Europa. Out Dendoncker.

Non c'è Piotr Zielinski nella lista UEFA del Napoli. A sorpresa, il centrocampista polacco è stato escluso nell'elenco in vista della fase finale della Champions League. Il club azzurro ha annunciato attraverso un comunicato ufficiale i calciatori che prenderanno parte alla prossima fase della competizione europea. Presente nella lista Hamed Traoré, mentre non figura l'altro acquisto Leander Dendoncker. L'articolo prosegue qui sotto Esclusione anche Diego Demme, che non era stato inserito nella lista per la Serie A e non farà parte della squadra che sarà impegnata in Champions League.