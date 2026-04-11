Zielinski difende Bastoni: "Anche tanti campioni tra i più forti al mondo hanno ammesso di aver accentuato qualche situazione per trarne vantaggio"

L'Inter ha vissuto bei momenti in stagione, ma anche cocenti delusioni come l'uscita dalla Champions:

"Voglio mettere in chiaro che non abbiamo sottovalutato il Bodø/Glimt. Tutti avevamo in mente le loro vittorie con Atletico e City. C’è stata la questione del campo in Norvegia, ma sicuramente avremmo potuto fare di più. Nel ritorno, a San Siro, eravamo convinti di rimontare e invece…"

"Purtroppo fa parte del calcio. Un anno fa siamo arrivati a vincere quasi tutto e alla fine non abbiamo raccolto nulla. Lasciamoci alle spalle la delusione europea e pensiamo ai due trofei che possiamo e dobbiamo sollevare".