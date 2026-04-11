Zielinski difende Bastoni: "Anche tanti campioni tra i più forti al mondo hanno ammesso di aver accentuato qualche situazione per trarne vantaggio"

Il caso Bastoni relativo al Derby d'Italia prima o poi si sgonfierà, come tutto. Per ora, però, si continua a parlare dell'espulsione di Kalulu e dell'esultanza dello stesso difensore. Stavolta ad affrontare il discorso è il compagno di squadra Piotr Zieliński che intervistato dal Corriere dello Sport ha difeso il difensore ricordando come in passato "anche tanti campioni ed ex-difensori tra i più forti al mondo hanno ammesso di aver accentuato qualche situazione per trarne vantaggio".
Parole, quelle di Zieliński, che hanno diviso i tifosi, tra chi ha accusato il polacco di accettare una situazione condannata da buona parte dei fans e chi invece ha ricordato come nel calcio tali episodi siano sempre avvenuti senza un così grande caos mediatico.
"L'ho visto deluso come tutti gli altri, ma pronto a reagire. Un’espulsione può sempre capitare. Si tratta pur sempre di una partita di calcio. Dell’episodio con la Juve non ho voglia nemmeno di parlare. Davvero non capisco tutti quei fischi nei suoi confronti".