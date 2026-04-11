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Piotr Zielinski Inter BolognaGetty Images
Francesco Schirru

Zielinski difende Bastoni: "Anche tanti campioni tra i più forti al mondo hanno ammesso di aver accentuato qualche situazione per trarne vantaggio"

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P. Zielinski

Il polacco ex Napoli ricorda l'episodio Bastoni e in generale il goal decisivo nel Derby d'Italia, giudicato il suo momento preferito all'Inter: "Una rete quasi allo scadere, contro un avversario del genere, nel Derby d’Italia. Cosa c'è di più?".

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Il caso Bastoni relativo al Derby d'Italia prima o poi si sgonfierà, come tutto. Per ora, però, si continua a parlare dell'espulsione di Kalulu e dell'esultanza dello stesso difensore. Stavolta ad affrontare il discorso è il compagno di squadra Piotr Zieliński che intervistato dal Corriere dello Sport ha difeso il difensore ricordando come in passato "anche tanti campioni ed ex-difensori tra i più forti al mondo hanno ammesso di aver accentuato qualche situazione per trarne vantaggio".

Parole, quelle di Zieliński, che hanno diviso i tifosi, tra chi ha accusato il polacco di accettare una situazione condannata da buona parte dei fans e chi invece ha ricordato come nel calcio tali episodi siano sempre avvenuti senza un così grande caos mediatico.

"L'ho visto deluso come tutti gli altri, ma pronto a reagire. Un’espulsione può sempre capitare. Si tratta pur sempre di una partita di calcio. Dell’episodio con la Juve non ho voglia nemmeno di parlare. Davvero non capisco tutti quei fischi nei suoi confronti".

  • IL DERBY D'ITALIA

    A proposito della partita contro la Juventus, Zielinski ha segnato il goal del 3-2 definitivo nel Derby d'Italia dell'episodio Kalulu-Bastoni:

    "Il mio momento preferito all'Inter? "Direi il gol del 3-2 alla Juve. Una rete quasi allo scadere, contro un avversario del genere, nel Derby d’Italia. Cosa c'è di più?".

    Una rete che ha portato il polacco nel cuore dei tifosi interisti per l'attuale stagione 26/27.

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  • FUORI DALLA CHAMPIONS

    L'Inter ha vissuto bei momenti in stagione, ma anche cocenti delusioni come l'uscita dalla Champions:

    "Voglio mettere in chiaro che non abbiamo sottovalutato il Bodø/Glimt. Tutti avevamo in mente le loro vittorie con Atletico e City. C’è stata la questione del campo in Norvegia, ma sicuramente avremmo potuto fare di più. Nel ritorno, a San Siro, eravamo convinti di rimontare e invece…"

    "Purtroppo fa parte del calcio. Un anno fa siamo arrivati a vincere quasi tutto e alla fine non abbiamo raccolto nulla. Lasciamoci alle spalle la delusione europea e pensiamo ai due trofei che possiamo e dobbiamo sollevare".

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  • DI NUOVO IN EUROPA

    L'ex centrocampista del Napoli è consapevole di come l'Inter debba provare ad essere protagonista anche in Europa, ma per ora servirà chiudere al meglio l'attuale annata:

    "Prima, dobbiamo vincere il campionato. Poi è chiaro che proveremo ad alzare l’asticella. La squadra c’è. Il resto lo conosce solo la società. Io, sicuramente, tornerò con una grande voglia, forte finalmente di una preparazione al top che nelle ultime due estati non ho potuto svolgere. Il sogno ovviamente è essere più competitivi in Europa, come era accaduto la stagione passata, quando abbiamo disputato partite pazzesche".

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