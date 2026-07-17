Zidane nuovo commissario tecnico della Francia, la sua carriera in panchina: dalle Champions col Real Madrid alla lunga assenza

Stavolta ci siamo davvero. Zinedine Zidane torna in panchina e lo fa per la sua Francia.
Ormai da anni si parlava con insistenza di Zizou come prossimo CT designato. Ora quel momento è arrivato visto che l'esperienza di Deschamps volgerà al termine dopo i Mondiali 2026.
Zidane ha fin qui lavorato come allenatore solo al Real Madrid, partendo dal Castilla prima di vincere tre volte di fila la Champions League. Poi ha preferito prendersi una lunga pausa dalla panchina aspettando la chiamata giusta. Quella del cuore.