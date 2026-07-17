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Lelio Donato

Zidane nuovo commissario tecnico della Francia, la sua carriera in panchina: dalle Champions col Real Madrid alla lunga assenza

Francia

La Francia affida la panchina a Zinedine Zidane che prende il posto dell'ex compagno Deschamps e guiderà la Nazionale già in Nations League. Ha vinto tre Champions League di fila col Real Madrid da allenatore.

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Stavolta ci siamo davvero. Zinedine Zidane torna in panchina e lo fa per la sua Francia.

Ormai da anni si parlava con insistenza di Zizou come prossimo CT designato. Ora quel momento è arrivato visto che l'esperienza di Deschamps volgerà al termine dopo i Mondiali 2026.

Zidane ha fin qui lavorato come allenatore solo al Real Madrid, partendo dal Castilla prima di vincere tre volte di fila la Champions League. Poi ha preferito prendersi una lunga pausa dalla panchina aspettando la chiamata giusta. Quella del cuore.

  • ZIDANE CT DELLA FRANCIA: OBIETTIVO MONDIALI 2030

    L'accordo con Zidane è stato raggiunto da tempo e il prossimo CT della Francia ha già definito il suo staff.

    Il debutto sulla panchina dei transalpini avverrà a settembre in Nations League, poi guiderà la Francia agli Europei del 2028 ma il grande obiettivo di Zidane sono ovviamente i Mondiali nel 2030.

    Una delle prime avversarie della nuova Francia sarà proprio l'Italia che il 2 ottobre si troverà di fronte la Nazionale di Zidane per la terza giornata di Nations League.

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  • TRE CHAMPIONS DI FILA

    Zidane muove i primi passi come secondo di Carlo Ancelotti al Real Madrid, poi nel 2014 gli viene affidata la panchina del Castilla con cui chiude al sesto posto nella terza divisione spagnola.

    Una volta esonerato Rafa Benitez però ecco l'intuizione di Florentino Perez che nel gennaio del 2016 decide di promuovere Zidane alla guida del Real Madrid. La mossa si rivelerà vincente.

    Alla sua prima vera stagione in panchina Zidane vince subito la Champions League battendo l'Atletico Madrid ai rigori, si ripeterà altre due volte eguagliando il record di Ancelotti e Bob Paisley. In mezzo due Supercoppe Europee, due Coppe del Mondo per Club, una Liga e una Supercoppa di Spagna.

    Nonostante questo Zidane al termine della stagione 2017/18 annuncia le sue dimissioni.

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  • LA SECONDA VOLTA A MADRID

    Lopetegui e Solari, suoi successori sulla panchina del Real Madrid, falliscono così Perez nel 2019 decide di richiamare Zidane.

    La seconda esperienza del francese da allenatore al 'Bernabeu' non sarà vincente quanto la prima ma porta comunque un'altra Supercoppa di Spagna e soprattutto una Liga.

    Al termine della stagione successiva, la prima senza trofei, Zidane lascia definitivamente la panchina del Real Madrid. E di fatto da allora non ha più allenato.

    Zizou a Madrid si è distinto soprattutto per la sua grande capacità di gestione dello spogliatoio. Oltre al carisma capace di fare presa anche sui grandi campioni come Cristiano Ronaldo.

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  • UNA LUNGA PAUSA

    Dopo cinque anni, dunque, Zidane è finalmente pronto a tornare seppure in una veste totalmente inedita.

    Il suo sarà infatti un ruolo da selezionatore in cui dovrà dimostrare di poter ripetere quanto di buono fatto vedere nelle sue due esperienza da allenatore al Real Madrid.

    In questi anni Zidane è stato spesso accostato a varie squadre: dal PSG al Manchester United fino alla Juventus, dove molti hanno invocato il suo nome.

    Nella mente di Zizou però l'obiettivo era solo uno ovvero sedersi sulla panchina della Francia per provare a vincere un altro Mondiale, dopo quello conquistato da protagonista nel 1998 come calciatore.

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