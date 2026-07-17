Zidane nuovo commissario tecnico della Francia, la sua carriera in panchina: dalle Champions col Real Madrid alla lunga assenza

L'accordo con Zidane è stato raggiunto da tempo e il prossimo CT della Francia ha già definito il suo staff.

Il debutto sulla panchina dei transalpini avverrà a settembre in Nations League, poi guiderà la Francia agli Europei del 2028 ma il grande obiettivo di Zidane sono ovviamente i Mondiali nel 2030.

Una delle prime avversarie della nuova Francia sarà proprio l'Italia che il 2 ottobre si troverà di fronte la Nazionale di Zidane per la terza giornata di Nations League.