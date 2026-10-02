Zidane da Italia-Francia a Francia-Italia: 20 anni dopo la testata a Materazzi esordisce in casa da ct

Nella conferenza stampa di vigilia di Francia-Italia, quella che Zidane ha tenuto giovedì, si è parlato anche di questo: del reincontro con l'Italia e di quel che successe a Berlino.

"Con Materazzi non ho più parlato - ha risposto il ct - Non sono fiero di quello che ho fatto, ma non ho rimorsi. Fa parte del mio percorso, e nella vita, e vale per tutti, non si fanno sempre solo cose belle. Adesso siamo in un altro momento della mia carriera e vediamo cosa succederà anche contro l’Italia. Poi è chiaro che l’espulsione del 2006, che chiudeva la mia carriera anche con la Nazionale, mi ha dato una motivazione in più per tornare da ct, che è un sogno che si realizza. Ho sempre creduto in me, nelle cose positive, mi sono preparato e adesso sono pronto per allenare e dare tutto per questa squadra”.

Zidane ha parlato anche degli anni bui dell'Italia, non qualificatasi ai Mondiali per tre edizioni di fila e sempre alla ricerca di una gloria perduta da tempo.

“L’Italia è una grande nazione del calcio, fa strano non vederla ai Mondiali per tre volte consecutive, ma non conosco bene la situazione, non so perché sia successo. So però che l’Italia è una bella squadra, magari non è più quella del 2006, ma in una partita può succedere di tutto. Quella di Mancini è una squadra difficile da affrontare. Hanno perso con il Belgio e vinto bene in Turchia. Per questo dobbiamo essere pronti e al meglio per vincere".