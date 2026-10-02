Zidane da Italia-Francia a Francia-Italia: 20 anni dopo la testata a Materazzi esordisce in casa da ct

Zinedine Zidane ha dato l'ennesima riprova di saper calciare un pallone lunedì sera: dopo che Olise ha segnato il goal vincente in Belgio nel finale, ha sparato lontano, con gioia e rabbia, un pallone posizionato vicino alla sua panchina.
Proprio come se fosse ancora un calciatore. Solo che Zizou non lo è più da un pezzo: da una ventina d'anni. Da quando, cioè, ha salutato il calcio giocato in un'ultima partita drammatica ed epica in egual misura: la finale dei Mondiali tra Italia e Francia, quella di Berlino 2006, del rigore di Grosso, del quarto titolo azzurro.
Un ventennio più tardi, il destino si è divertito a disegnare un gruppo di Nations League particolare: con la Francia di Zidane e l'Italia. E proprio questa sera, per l'ex trequartista di Juventus e Real Madrid, sarà la prima casalinga da commissario tecnico dei Bleus.
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