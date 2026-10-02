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Zidane MaterazziGetty Images
Stefano Silvestri

Zidane da Italia-Francia a Francia-Italia: 20 anni dopo la testata a Materazzi esordisce in casa da ct

UEFA Nations League A
Francia vs Italia
Francia
Italia

Il commissario tecnico francese ha vinto le prime due e ora sfida l'ultima avversaria della sua carriera da calciatore: "La testata? Non ne vado fiero, ma non ho rimorsi".

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Zinedine Zidane ha dato l'ennesima riprova di saper calciare un pallone lunedì sera: dopo che Olise ha segnato il goal vincente in Belgio nel finale, ha sparato lontano, con gioia e rabbia, un pallone posizionato vicino alla sua panchina.

Proprio come se fosse ancora un calciatore. Solo che Zizou non lo è più da un pezzo: da una ventina d'anni. Da quando, cioè, ha salutato il calcio giocato in un'ultima partita drammatica ed epica in egual misura: la finale dei Mondiali tra Italia e Francia, quella di Berlino 2006, del rigore di Grosso, del quarto titolo azzurro.

Un ventennio più tardi, il destino si è divertito a disegnare un gruppo di Nations League particolare: con la Francia di Zidane e l'Italia. E proprio questa sera, per l'ex trequartista di Juventus e Real Madrid, sarà la prima casalinga da commissario tecnico dei Bleus.


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  • LA TESTATA A MATERAZZI

    Zidane, quella finale così dolce per noi italiani, l'ha sbloccata. Anche se rimarrà nella storia per un altro motivo. È un suo rigore a cucchiaio, per un fallo in area di Materazzi su Malouda, a firmare lo 0-1 prima del pari del centrale dell'Inter.

    Il fattaccio avviene nei supplementari, a una decina di minuti circa dai rigori. Zidane e Materazzi si ritrovano uno a fianco dell'altro a palla lontana, parlottano, l'italiano provoca l'avversario e gli dice qualcosa. Quest'ultimo si gira, gli rifila una testata al petto e viene espulso con una sorta di VAR ante litteram.

    Più volte Zidane parlerà di quell'episodio. Più volte lo farà anche Materazzi. Ma nessuno rivelerà mai il contenuto esatto di quel dialogo, spargendo un alone di mistero assoluto sulla storia dei Mondiali.

  • Zinedine ZidaneGetty

    "NON NE VADO FIERO, MA NON HO RIMORSI"

    Nella conferenza stampa di vigilia di Francia-Italia, quella che Zidane ha tenuto giovedì, si è parlato anche di questo: del reincontro con l'Italia e di quel che successe a Berlino.

    "Con Materazzi non ho più parlato - ha risposto il ct - Non sono fiero di quello che ho fatto, ma non ho rimorsi. Fa parte del mio percorso, e nella vita, e vale per tutti, non si fanno sempre solo cose belle. Adesso siamo in un altro momento della mia carriera e vediamo cosa succederà anche contro l’Italia. Poi è chiaro che l’espulsione del 2006, che chiudeva la mia carriera anche con la Nazionale, mi ha dato una motivazione in più per tornare da ct, che è un sogno che si realizza. Ho sempre creduto in me, nelle cose positive, mi sono preparato e adesso sono pronto per allenare e dare tutto per questa squadra”.

    Zidane ha parlato anche degli anni bui dell'Italia, non qualificatasi ai Mondiali per tre edizioni di fila e sempre alla ricerca di una gloria perduta da tempo.

    “L’Italia è una grande nazione del calcio, fa strano non vederla ai Mondiali per tre volte consecutive, ma non conosco bene la situazione, non so perché sia successo. So però che l’Italia è una bella squadra, magari non è più quella del 2006, ma in una partita può succedere di tutto. Quella di Mancini è una squadra difficile da affrontare. Hanno perso con il Belgio e vinto bene in Turchia. Per questo dobbiamo essere pronti e al meglio per vincere".

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  • LA PRIMA IN CASA DA CT

    Per Zidane sarà speciale, la partita di questa sera, anche per un motivo: sarà la sua prima da commissario tecnico su suolo francese, allo Stade de France di Saint-Denis. Un altro sogno realizzato.

    Fino a questo momento la sua Nazionale è scesa in campo due volte su due in trasferta: la prima in Turchia e la seconda in Belgio. E ha vinto in entrambe le occasioni, sempre di misura, sempre per 1-0. Nel primo caso ha risolto la partita Mbappé, che poi si è fatto male e contro l'Italia non ci sarà, e nel secondo Olise.

    La Francia farà poi il bis in casa lunedì sera, nell'ultima delle quattro partite ravvicinate della sosta lunga per la Nations League: sfiderà di nuovo il Belgio, proprio mentre l'Italia ospiterà la Turchia.

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  • Michael Olise Francegetty

    LA NUOVA FRANCIA DI ZIDANE

    Per quanto riguarda il remake della finale Mondiale di stasera, l'Italia troverà una Francia modificata in diversi elementi rispetto a quella scesa in campo agli ultimi Mondiali, chiusi con il quarto posto finale.

    Diversi i volti nuovi, compreso il capocannoniere della scorsa edizione della Ligue 1 Lepaul. E compreso Andy Diouf, il jolly dell'Inter, che Zidane ha reinventato terzino sinistro contro il Belgio: il nerazzurro dovrebbe però partire dalla panchina e far spazio a Truffert, terzino puro del Bournemouth.

    Zidane ha rinunciato subito al 4-2-fantasia, togliendo un trequartista e inserendo un centrocampista in più. Anche se Cherki del City, che con l'Italia dovrebbe giocare dall'inizio con Koné e Rabiot, ha evidentemente caratteristiche di qualità.

    Mancherà come detto Kylian Mbappé, che si è fatto male a un ginocchio in Turchia. E dunque spazio al tridente Olise-Dembélé-Doué. Così Zidane proverà a lasciarsi definitivamente alle spalle, se già non l'ha fatto, quanto accaduto a Berlino poco più di 20 anni fa.

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