Zidane contro Mancini, la prima volta da allenatori: come sono andati i precedenti da calciatori con Juventus, Sampdoria e Lazio

E da allenatori? Francia-Italia sarà la prima sfida tra Zinedine Zidane e Roberto Mancini.

I due non si sono mai incrociati visto che il francese fin qui ha guidato solo il Real Madrid, a differenza del Mancio che di panchine ne ha cambiate tante. In Italia e all'estero.

Fiorentina, Lazio, Inter, Manchester City, Galatasaray. Quindi ancora Inter e Zenit San Pietroburgo prima delle esperienze come Ct con l'Italia e con l'Arabia Saudita. In mezzo la parentesi all'Al-Sadd prima del ritorno in azzurro.

Ma chi ha vinto di più in panchina? Mancini ha conquistato cinque campionati tra Italia, Inghilterra e Qatar. Oltre all'Europeo con l'Italia e altri trofei nazionali.

Zidane è invece il re assoluto della Champions League visto che ne ha alzate al cielo ben tre. Ma ha vinto anche due volte la Liga, la Supercoppa Europea e il Mondiale per Club, sempre col Real Madrid.