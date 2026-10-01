Zidane contro Mancini, la prima volta da allenatori: come sono andati i precedenti da calciatori con Juventus, Sampdoria e Lazio

50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.
Qualità al potere. Questo sono stati Zinedine Zidane e Roberto Mancini da calciatori, due veri numeri 10 seppure con carriere molto diverse.
Decisamente più vincente e scintillante quella del campione francese che ha conquistato praticamente tutto tra Juventus, Real Madrid e Nazionale.
Ha vinto molto meno invece Roberto Mancini, tra cui comunque due Scudetti e due Coppe UEFA peraltro con squadre non troppo blasonate come Lazio e Sampdoria.
Ancora meno fortunata la carriera del Mancio in azzurro: solo quattro goal in 36 presenze, senza mai giocare neppure un minuto ai Mondiali che invece Zidane ha vinto da assoluto protagonista nel 1998.
Oggi i due si affronteranno per la prima volta da allenatori, uno sulla panchina della Francia e l'altro su quello dell'Italia. Ma come sono andate le precedenti sfide da calciatori?