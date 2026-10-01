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Zidane MancinGetty Images
Lelio Donato

Zidane contro Mancini, la prima volta da allenatori: come sono andati i precedenti da calciatori con Juventus, Sampdoria e Lazio

UEFA Nations League A
Francia vs Italia
Francia
Italia

Oggi guidano dalla panchina Francia e Italia con cui si affronteranno per la prima volta da allenatori, ma da calciatori sono state tante le sfide dirette tra Zinedine Zidane e Roberto Mancini.

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Qualità al potere. Questo sono stati Zinedine Zidane e Roberto Mancini da calciatori, due veri numeri 10 seppure con carriere molto diverse.

Decisamente più vincente e scintillante quella del campione francese che ha conquistato praticamente tutto tra Juventus, Real Madrid e Nazionale.

Ha vinto molto meno invece Roberto Mancini, tra cui comunque due Scudetti e due Coppe UEFA peraltro con squadre non troppo blasonate come Lazio e Sampdoria.

Ancora meno fortunata la carriera del Mancio in azzurro: solo quattro goal in 36 presenze, senza mai giocare neppure un minuto ai Mondiali che invece Zidane ha vinto da assoluto protagonista nel 1998.

Oggi i due si affronteranno per la prima volta da allenatori, uno sulla panchina della Francia e l'altro su quello dell'Italia. Ma come sono andate le precedenti sfide da calciatori?

  • LA PRIMA VITTORIA DI ZIDANE CON ASSIST DECISIVO

    Zinedine Zidane e Roberto Mancini si affrontano per la prima volta nella stagione 1996/97.

    Il primo è appena arrivato alla Juventus, mentre il secondo è una bandiera della Sampdoria con cui qualche anno prima ha vinto uno storico Scudetto.

    Nella gara d'andata la spunta Zidane che peraltro fornisce l'assist decisivo per il goal di Ciro Ferrara che decide la sfida del 'Ferraris'.

    Al ritorno entrami sono in campo dal 1' ma la gara del 'Delle Alpi' finisce sullo 0-0 con Mancini che rimedia un cartellino giallo.

  • LA SUPERCOPPA ITALIANA A MANCINI

    L'attuale Ct dell'Italia si prenderà una doppia rivincita qualche anno dopo, seppure con una maglia diversa, ovvero quella della Lazio.

    Il tutto dopo un'altra vittoria di Zidane, ancora con assist decisivo stavolta per Pippo Inzaghi, in un Lazio-Juventus del 1998.

    Qualche mese dopo i due si incrociano di nuovo in finale di Supercoppa Italiana che va ai biancocelesti. Mancini non segna ma fa due assist per Pavel Nedved e Sergio Conceiçao. In mezzo il momentaneo pareggio bianconero firmato da Alessandro Del Piero su calcio di rigore.

    Mancini vince anche la sfida di campionato del 6 dicembre 1998 in cui Zidane viene ammonito. A decidere la gara è un goal di Marcelo Salas.

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  • ENTRAMBI A SEGNO

    Dopo uno scialbo 0-0, il secondo dei confronti diretti tra Mancini e Zidane, nella gara di campionato del dicembre 1999 ecco una sfida decisamente più entusiasmante.

    Sfida in cui entrambi vanno a segno. La partita è valida per i quarti di finale della Coppa Italia e si gioca a Torino.

    La Juventus si porta in vantaggio addirittura di tre goal ed a sbloccare il risultato è proprio Zidane, poi segnano Antonio Conte e Darko Kovacevic.

    All'inizio della ripresa la Lazio accorcia col grande ex Fabrizio Ravanelli prima che Mancini a dieci minuti dalla fine riapra clamorosamente la partita, che però alla fine termina 3-2 per la Juventus.

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  • LA PRIMA VOLTA DA ALLENATORI

    E da allenatori? Francia-Italia sarà la prima sfida tra Zinedine Zidane e Roberto Mancini.

    I due non si sono mai incrociati visto che il francese fin qui ha guidato solo il Real Madrid, a differenza del Mancio che di panchine ne ha cambiate tante. In Italia e all'estero.

    Fiorentina, Lazio, Inter, Manchester City, Galatasaray. Quindi ancora Inter e Zenit San Pietroburgo prima delle esperienze come Ct con l'Italia e con l'Arabia Saudita. In mezzo la parentesi all'Al-Sadd prima del ritorno in azzurro.

    Ma chi ha vinto di più in panchina? Mancini ha conquistato cinque campionati tra Italia, Inghilterra e Qatar. Oltre all'Europeo con l'Italia e altri trofei nazionali.

    Zidane è invece il re assoluto della Champions League visto che ne ha alzate al cielo ben tre. Ma ha vinto anche due volte la Liga, la Supercoppa Europea e il Mondiale per Club, sempre col Real Madrid.

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