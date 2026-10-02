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Juventus FC v Palermo FC - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Zhegrova ha il cuore bianconero: "La Juventus è sempre meglio dell'Inter, sono rimasto perchè amo questa squadra"

Juventus
Serie A
Inter
E. Zhegrova

Le parole dell'esterno kosovaro al termine della partita di Nations League contro Israele.

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Edon Zhegrova non è riuscito a lasciare il segno nella sfida di Nations League tra il suo Kosovo e Israele, terminata 0-0. L'esterno ha giocato l'ultimo quarto d'ora per scelta tecnica, come affermato ai microfoni di Sportmediaset:"Iniziare in panchina è stata una decisione del mister, non vedo l’ora sia la prossima partita, spero di partire titolare e di giocare”.

  • ECCO PERCHE' SONO RIMASTO

    Dopo un'estate in cui sembrava potesse lasciare la Juventus, è rimasto a Torino: "Sono molto felice di essere alla Juventus. E' un grande club: sono contento dei compagni, dell'allenatore e dello staff. Per me è un privilegio far parte di questa squadra e darò il meglio di me ogni volta che scenderò in campo per la Juventus. Sono rimasto perché amo questo club e voglio arrivare a qualcosa di grande. Quando mi hanno acquistato ero felice e non volevo lasciare senza aver lasciato qualcosa. Quindi sono rimasto: voglio fare grandi cose. L'esclusione dalla lista? E' una scelta dell'allenatore: rispetto ogni decisione e farò del mio meglio".

  • SEMPRE MEGLIO DELL'INTER

    "Scudetto? Abbiamo una grande rosa. Abbiamo la qualità per farlo, ma le somme si tirano alla fine. Più forti dell'Inter? Non voglio parlarne, ma la Juventus è sempre meglio".

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