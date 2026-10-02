Edon Zhegrova non è riuscito a lasciare il segno nella sfida di Nations League tra il suo Kosovo e Israele, terminata 0-0. L'esterno ha giocato l'ultimo quarto d'ora per scelta tecnica, come affermato ai microfoni di Sportmediaset:"Iniziare in panchina è stata una decisione del mister, non vedo l’ora sia la prossima partita, spero di partire titolare e di giocare”.
Zhegrova ha il cuore bianconero: "La Juventus è sempre meglio dell'Inter, sono rimasto perchè amo questa squadra"
ECCO PERCHE' SONO RIMASTO
Dopo un'estate in cui sembrava potesse lasciare la Juventus, è rimasto a Torino: "Sono molto felice di essere alla Juventus. E' un grande club: sono contento dei compagni, dell'allenatore e dello staff. Per me è un privilegio far parte di questa squadra e darò il meglio di me ogni volta che scenderò in campo per la Juventus. Sono rimasto perché amo questo club e voglio arrivare a qualcosa di grande. Quando mi hanno acquistato ero felice e non volevo lasciare senza aver lasciato qualcosa. Quindi sono rimasto: voglio fare grandi cose. L'esclusione dalla lista? E' una scelta dell'allenatore: rispetto ogni decisione e farò del mio meglio".
SEMPRE MEGLIO DELL'INTER
"Scudetto? Abbiamo una grande rosa. Abbiamo la qualità per farlo, ma le somme si tirano alla fine. Più forti dell'Inter? Non voglio parlarne, ma la Juventus è sempre meglio".
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