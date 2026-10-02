Zhegrova ha il cuore bianconero: "La Juventus è sempre meglio dell'Inter, sono rimasto perchè amo questa squadra"

Dopo un'estate in cui sembrava potesse lasciare la Juventus, è rimasto a Torino: "Sono molto felice di essere alla Juventus. E' un grande club: sono contento dei compagni, dell'allenatore e dello staff. Per me è un privilegio far parte di questa squadra e darò il meglio di me ogni volta che scenderò in campo per la Juventus. Sono rimasto perché amo questo club e voglio arrivare a qualcosa di grande. Quando mi hanno acquistato ero felice e non volevo lasciare senza aver lasciato qualcosa. Quindi sono rimasto: voglio fare grandi cose. L'esclusione dalla lista? E' una scelta dell'allenatore: rispetto ogni decisione e farò del mio meglio".