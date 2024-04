Zhang si tiene l'Inter, accordo con Oaktree: via libera ai rinnovi di Lautaro e Barella

Vicina l'intesa per il rifinanziamento del prestito con Oaktree: Zhang pronto a rilanciare e tra le priorità ci sono i rinnovi dei top nerazzurri.

Giornate cruciali in casa Inter e non solo per questioni relative al rettangolo di gioco, con lo Scudetto numero 20 sempre più vicino ad essere cucito sulle maglie nerazzurre.

In ballo, infatti, c'è il futuro della società meneghina con il presidente Steven Zhang pronto a rimanere saldamente al timone del club, dando ulteriore continuità al progetto.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, infatti, sarebbe vicino l'accordo con il fondo Oaktree per rifinanziare il prestito che scadrà il prossimo 20 maggio.