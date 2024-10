Zhang e Rihanna insieme: perché tutti stanno parlando dell'ex presidente dell'Inter e della popstar

Dopo mesi senza foto o stories, o quasi, l'ex presidente dell'Inter riappare con Rihanna su Instagram.

Da un po' di tempo, Steven Zhang non è più il presidente dell'Inter. Dopo aver lasciato la società meneghina in seguito all'arrivo di Oaktree, con Giuseppe Marotta come nuovo punto di riferimento del club, il dirigente non ha più pubblicato praticamente nulla sui social.

In molti si sono detti dispiaciuti, visti gli anni da presidente dell'Inter in cui Zhang aveva spesso mostrato tutto l'amore per i colori nerazzurri.

Con stupore, i fans del club meneghino, oltre ad un post sul feed di inizio ottobre, il primo dopo maggio e l'addio alla vecchia squadra, hanno visto nuovamente Zhang sui social attraverso una storia Instagram, in cui l'ex numero uno dell'Inter è in compagnia di Rihanna, una delle più famose popstar degli ultimi vent'anni.