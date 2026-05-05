Zaniolo tra futuro all'Udinese e Nazionale: "Aperto a restare, per la non convocazione ci sono rimasto male"

Tra Nicolò Zaniolo e l'Udinese, dopo diverse stagioni difficili, la scintilla è scoccata.
Il fantasista, intervenuto a 'Udinese Tonight', ha preannunciato di vedere il proprio futuro ancora a tinte bianconere, mostrandosi pronto a legarsi al club della famiglia Pozzo dopo il prestito vissuto in questa stagione dal Galatasaray.
Permanenza in Friuli ma non solo, perché Zaniolo ha concesso anche una parentesi sulla mancata chiamata di Gattuso per i Playoff Mondiali e su una carriera a dir poco convulsa.
Ecco cosa ha detto, svariando dal ritrovato entusiasmo a ciò che ne sarà a bocce ferme quest'estate.