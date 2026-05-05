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Nicolò Zaniolo UdineseGetty Images
Claudio D'Amato

Zaniolo tra futuro all'Udinese e Nazionale: "Aperto a restare, per la non convocazione ci sono rimasto male"

Serie A
Udinese
Italia

Nicolò Zaniolo si vede ancora all'Udinese: "Riconoscente verso questo club, aperto a rimanere anche per tanti anni". Poi torna sulla mancata chiamata di Gattuso per i Playoff Mondiali: "Ci tenevo, vuol dire che devo fare ancora di più".

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Tra Nicolò Zaniolo e l'Udinese, dopo diverse stagioni difficili, la scintilla è scoccata.


Il fantasista, intervenuto a 'Udinese Tonight', ha preannunciato di vedere il proprio futuro ancora a tinte bianconere, mostrandosi pronto a legarsi al club della famiglia Pozzo dopo il prestito vissuto in questa stagione dal Galatasaray.


Permanenza in Friuli ma non solo, perché Zaniolo ha concesso anche una parentesi sulla mancata chiamata di Gattuso per i Playoff Mondiali e su una carriera a dir poco convulsa.


Ecco cosa ha detto, svariando dal ritrovato entusiasmo a ciò che ne sarà a bocce ferme quest'estate.

  • "APERTO A RESTARE ANCHE TANTI ANNI"

    "Ho una riconoscenza incredibile per l'Udinese. Adesso ci siederemo a parlare per vedere come sarà il futuro, io sono aperto a rimanere, anche per tanti anni, sto bene qui. È una decisione che deve essere condivisa da tutti, ma non credo ci siano problemi. Io mi siederò al tavolo a prescindere dall'offerta perché sono tanto riconoscente verso questo club".


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  • "PER LA NON CONVOCAZIONE CI SONO RIMASTO MALE"

    "La Nazionale è il sogno di qualunque bambino inizi a giocare a calcio e il massimo livello raggiungibile per un giocatore. Io l'ho sempre sognata, mi ricordo ancora le emozioni incredibili del Mondiale 2006 ma anche dell'Europeo 2021, è una cosa stupenda perché unisce tutte le tifoserie. Il mio obiettivo quest'anno era far parte di quella rosa, poi c'è chi fa le scelte e queste scelte vanno rispettate. Ora è un momento difficile per la Nazionale e dobbiamo restare uniti per far tornare l'Italia ai livelli che merita. Ci sono rimasto male per la non convocazione, ci tenevo, ma vuol dire che devo fare ancora di più".


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  • "A UDINE SENTO FIDUCIA"

    "In una delle prime interviste fatte a Udine mi hanno chiesto quali fossero i miei obiettivi per la stagione e ho detto: 'Tornare ad essere me stesso e a divertirmi giocando a calcio'. Quando ci riesci le prestazioni arrivano da sole, perché se la testa sta bene performi meglio. Negli ultimi anni ho avuto diversi problemi e non ho mostrato le mie qualità, ma il valore non si perde. Bisogna essere fortunati nel trovare un ambiente come quello di Udine per tornare a mostrarle. Qui sento la fiducia di tutti, che è la base, poi vengono il lavoro quotidiano, il mettersi a disposizione della squadra, calarsi negli schemi...".


  • "AL CENTRO DEL PROGETTO"

    "L'Udinese mi ha concesso questa possibilità e così mi ha fatto sentire subito al centro del progetto”.


    "Quando sai di essere importante ti carichi automaticamente di responsabilità e dai il massimo, perché sai di poter fare la differenza. La mia esperienza mi porta a dare una mano ai più giovani, siamo un grande gruppo e cerco di dare il massimo sotto tutti i punti di vista. C'è bisogno di qualcuno che guidi la squadra, anche in modo silenzioso, io mi sento un leader e voglio continuare così".

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  • "STAVO FINENDO LE OCCASIONI"

    "Ero arrivato ad un punto in cui stavo finendo le occasioni, dopo le esperienze con Aston Villa, Atalanta e Fiorentina andate non bene. Mi sono detto: "Questa è una delle tue ultime possibilità, provaci" e ho ascoltato con umiltà e disponibilità cosa aveva da dirmi l'Udinese. Mi hanno sempre detto che l'Udinese è un club bravo a far rinascere e a far crescere i giocatori e ho colto l'occasione. Prima di arrivare ho sentito tante volte Gokhan Inler e mister Runjaic, ma tutto è stato in bilico fino all'ultimo, perché per vedermi il Galatasaray voleva prima prendere un altro giocatore. Alla fine, hanno preso Gundogan e mi hanno liberato, ma tipo negli ultimi cinque minuti del mercato".


  • "DOPO IL SECONDO CROCIATO O SMETTEVO O CONTINUAVO"

    "La mia carriera non è mai stata lineare. All'inizio a Roma ero sulla cresta dell'onda, poi mi sono rotto il ginocchio in una delle mie migliori partite. Ho preso bene il primo infortunio, con la volontà di tornare più forte, alla fine da calciatore lo metti in preventivo di farti male. Il secondo, invece, è stato una mazzata. Ero rientrato, mi sentivo bene, ero in forma e mi rompo il secondo crociato. Mi sono detto: 'Ma se mi rompo due crociati in sei mesi, quante altre volte ancora mi deve succedere?'. Lì o smettevo o continuavo a inseguire questo sogno, quindi mi sono messo sotto".


    "Sono stato fuori sei mesi per il primo infortunio e quindici per il secondo, ventuno mesi senza toccare campo e senza vivere lo spogliatoio. L'ho superata con l'aiuto della mia famiglia e di chi mi sta vicino e ora sono qua. Gli infortuni mi hanno fatto crescere: ad esempio prima vedevo la palestra come una perdita di tempo, mentre ora ne riconosco l'importanza. Cerco sempre di trarre qualcosa di positivo dalle cose negative che mi accadono".

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