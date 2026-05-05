Zaniolo tra futuro all'Udinese e Nazionale: "Aperto a restare, per la non convocazione ci sono rimasto male"

"La mia carriera non è mai stata lineare. All'inizio a Roma ero sulla cresta dell'onda, poi mi sono rotto il ginocchio in una delle mie migliori partite. Ho preso bene il primo infortunio, con la volontà di tornare più forte, alla fine da calciatore lo metti in preventivo di farti male. Il secondo, invece, è stato una mazzata. Ero rientrato, mi sentivo bene, ero in forma e mi rompo il secondo crociato. Mi sono detto: 'Ma se mi rompo due crociati in sei mesi, quante altre volte ancora mi deve succedere?'. Lì o smettevo o continuavo a inseguire questo sogno, quindi mi sono messo sotto".





"Sono stato fuori sei mesi per il primo infortunio e quindici per il secondo, ventuno mesi senza toccare campo e senza vivere lo spogliatoio. L'ho superata con l'aiuto della mia famiglia e di chi mi sta vicino e ora sono qua. Gli infortuni mi hanno fatto crescere: ad esempio prima vedevo la palestra come una perdita di tempo, mentre ora ne riconosco l'importanza. Cerco sempre di trarre qualcosa di positivo dalle cose negative che mi accadono".