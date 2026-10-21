Zaniolo recupera e gioca titolare Udinese-Milan? Le ultime sulle condizioni dopo l'infortunio e quando torna

L'inizio di stagione vissuto da Zaniolo non è stato certamente fortunato.

Una sola gara giocata per intero, alla prima giornata di campionato contro il Como. Poi lo stop di un mese e altri quarantacinque minuti giocati a metà settembre contro il Cagliari.

Zaniolo ha già saltato cinque partite di Serie A e una di Coppa Italia. E non ha ancora segnato o fornito assist.

Un'assenza pesante per l'Udinese considerato come il numero 10 nella scorsa stagione avesse invece contribuito alla salvezza con sei goal e sette assist in 34 presenze tra campionato e Coppa Italia.

Il tutto saltando solo le ultime due di Serie A per lombalgia.