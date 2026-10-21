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Udinese Calcio v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Zaniolo recupera e gioca titolare Udinese-Milan? Le ultime sulle condizioni dopo l'infortunio e quando torna

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Superato l'infortunio subito con la Nazionale ora si avvicina il rientro di Nicolò Zaniolo, che dovrebbe essere a disposizione e potrebbe addirittura giocare titolare già in Udinese-Milan.

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L'Udinese si aggrappa a Nicolò Zaniolo per uscire dalla crisi.

La squadra friulana ha perso le ultime cinque di campionato e soprattutto ha segnato solo una volta nelle ultime tre.

Una sterilità offensiva che Runjaic spera di risolvere almeno in parte grazie al recupero ormai imminente del suo numero 10.

Ma quando torna Zaniolo? Andrà in panchina o giocherà titolare in Udinese-Milan?

  • L'INFORTUNIO DI ZANIOLO

    Nicolò Zaniolo, prima della sosta di ottobre, era tornato in campo dopo un primo infortunio muscolare che lo aveva tenuto fuori un mese.

    Poi ecco il nuovo stop che gli ha impedito di partecipare alle gare di Nations League con l'Italia nonostante fosse stato convocato da Roberto Mancini.

    Zaniolo ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra, ovvero lo stesso muscolo del primo infortunio.

  • QUANDO TORNA ZANIOLO

    Dopo poco più di venti giorni il rientro in gruppo di Zaniolo è imminente.

    Il numero 10 dell'Udinese è già tornato a correre e dovrebbe tornare ad allenarsi insieme ai compagni, in vista della sfida contro il Milan.

    Runjaic dovrebbe quindi convocare Zaniolo che potrebbe addirittura giocare subito titolare. Un recupero più veloce rispetto a quanto preventivato inizialmente.

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  • QUANTO HA GIOCATO ZANIOLO

    L'inizio di stagione vissuto da Zaniolo non è stato certamente fortunato.

    Una sola gara giocata per intero, alla prima giornata di campionato contro il Como. Poi lo stop di un mese e altri quarantacinque minuti giocati a metà settembre contro il Cagliari.

    Zaniolo ha già saltato cinque partite di Serie A e una di Coppa Italia. E non ha ancora segnato o fornito assist.

    Un'assenza pesante per l'Udinese considerato come il numero 10 nella scorsa stagione avesse invece contribuito alla salvezza con sei goal e sette assist in 34 presenze tra campionato e Coppa Italia.

    Il tutto saltando solo le ultime due di Serie A per lombalgia.

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