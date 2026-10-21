Zaniolo recupera e gioca titolare Udinese-Milan? Le ultime sulle condizioni dopo l'infortunio e quando torna

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L'Udinese si aggrappa a Nicolò Zaniolo per uscire dalla crisi.
La squadra friulana ha perso le ultime cinque di campionato e soprattutto ha segnato solo una volta nelle ultime tre.
Una sterilità offensiva che Runjaic spera di risolvere almeno in parte grazie al recupero ormai imminente del suo numero 10.
Ma quando torna Zaniolo? Andrà in panchina o giocherà titolare in Udinese-Milan?