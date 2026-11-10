A ridosso del primo allenamento con la Nazionale in vista delle sfide di Nations League contro Francia e Belgio, Zaniolo ha chiesto di poter lasciare il ritiro dell'Italia.
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Zaniolo lascia il ritiro dell'Italia per motivi personali: cosa è successo e chi chiama Mancini al suo posto
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COSA E' SUCCESSO
Alla base della richiesta di Zaniolo ci sarebbero motivi personali non specificati.
La Nazionale ha accordato il permesso di lasciare il ritiro di Coverciano e quindi non prendere parte alle prossime sfide degli Azzurri.
Zaniolo aveva già saltato gli ultimi impegni per infortunio e anche questa volta non indosserà la maglia dell'Italia, cosa che non accade da marzo 2024.
CHI AL POSTO DI ZANIOLO
Da capire adesso se Mancini deciderà di sostituire Zaniolo o rimanere con i giocatori a disposizione.
Il ct aveva nelle ultime ore aggiunto Gatti in extremis alla lista dei convocati.
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