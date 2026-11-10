Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Venezia FC v Udinese Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Marco Trombetta

Zaniolo lascia il ritiro dell'Italia per motivi personali: cosa è successo e chi chiama Mancini al suo posto

Italia
N. Zaniolo

Nicolò Zaniolo lascia Coverciano: ha abbandonato il ritiro della Nazionale per motivi personali.

Pubblicità
Prossime partite
ITA

ITA

UEFA Nations League A

12 nov 2026

FRA

FRA

A ridosso del primo allenamento con la Nazionale in vista delle sfide di Nations League contro Francia e Belgio, Zaniolo ha chiesto di poter lasciare il ritiro dell'Italia.

  • COSA E' SUCCESSO

    Alla base della richiesta di Zaniolo ci sarebbero motivi personali non specificati.

    La Nazionale ha accordato il permesso di lasciare il ritiro di Coverciano e quindi non prendere parte alle prossime sfide degli Azzurri.

    Zaniolo aveva già saltato gli ultimi impegni per infortunio e anche questa volta non indosserà la maglia dell'Italia, cosa che non accade da marzo 2024.

  • CHI AL POSTO DI ZANIOLO

    Da capire adesso se Mancini deciderà di sostituire Zaniolo o rimanere con i giocatori a disposizione.

    Il ct aveva nelle ultime ore aggiunto Gatti in extremis alla lista dei convocati.

  • Pubblicità
    Pubblicità

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
Prossime partite
ITA

ITA

UEFA Nations League A

12 nov 2026

FRA

FRA