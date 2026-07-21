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Zaniolo UdineseGetty Images
Lelio Donato

Zaniolo ha rinnovato con l'Udinese, accordo raggiunto dopo giorni di tensione: durata del contratto e ingaggio

Calciomercato
Udinese

I friulani lo avevano riscattato dal Galatasaray ma Zaniolo per restare all'Udinese chiedeva un adeguamento dell'ingaggio e non si era presentato agli allenamenti. Ora l'accordo che spegne le voci sul futuro.

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Nicolo Zaniolò resta all'Udinese. Dopo giorni di tensione l'accordo tra le parti è stato raggiunto.

Il giocatore, che non si era presentato agli allenamenti chiedendo un adeguamento dell'ingaggio, ha accettato l'offerta del club friulano e rinnovato il contratto.

Si chiude così quello che rischiava di trasformarsi in un tormentone di mercato dato che su Zaniolo avevano preso informazioni vari club.


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La volontà dell'Udinese però è sempre stata quella di trattenere un giocatore che ha dato un contributo decisivo per la salvezza nella scorsa stagione. E così sarà.

  • IL RINNOVO DI ZANIOLO: DURATA E CIFRE

    Nella serata di martedì 21 luglio è stato ufficializzato l'accordo per il rinnovo di Zaniolo con l'Udinese.

    Il giocatore ha firmato col club friulano fino al 30 giugno 2029 con opzione per la stagione successiva.

    Zaniolo andrà a guadagnare circa 1,8 milioni di euro più bonus per una cifra complessiva che dovrebbe toccare quota due milioni.

    L'Udinese è così venuta incontro alle richieste di Zaniolo e del suo agente che aveva reso pubblica l'insoddisfazione del suo assistito.

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  • IL POST DOPO IL RINNOVO

    Zaniolo subito dopo il comunicato ufficiale dell'Udinese ha postato su Instagram.

    "Questa maglia, questi colori, questa gente.

    In questi giorni si è parlato molto della trattativa per il mio rinnovo, spesso con molte imprecisioni. Ma una cosa è certa: il mio rispetto per l’Udinese e per i suoi tifosi non è mai stato in discussione.

    Quest’anno voglio dimostrarlo ancora di più, sul campo, ogni giorno. Forza Udinese!" ha scritto Zaniolo.



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  • COSA ERA SUCCESSO

    Ma cosa era successo tra Zaniolo e l'Udinese?

    Il club friulano al termine della stagione ha esercitato come previsto il diritto di riscatto dal Galatasaray che sembrava aver chiuso ogni discorso.

    Discorso però subito riaperto dalle parole dell'agente Claudio Vigorelli a 'gianlucadimarzio.com': "Ora sarà necessario trovare un nuovo accordo sull'ingaggio affinché la sua permanenza possa davvero poggiare su basi solide. Oggi Nicolò si sente amareggiato e deluso dalla dinamica che ha portato a questo riscatto.

    La dinamica che ha portato Nicolò a Udine la scorsa estate è stata caratterizzata da una corsa contro il tempo, negli ultimi minuti di calciomercato, e di conseguenza i termini contrattualizzati dell'ingaggio di Nicolò, in caso di riscatto a titolo definitivo, non rispecchiavano il suo reale valore".

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  • GLI ALLENAMENTI SALTATI

    La tensione tra le parti è così notevolmente salita fino a sfiorare la definitiva rottura.

    Zaniolo, dopo essersi presentato regolarmente al primo giorno di allenamenti, ha poi disertato le sedute successive.

    Il giocatore avrebbe anche presentato un certificato medico per giustificare la sua assenza che testimoniava un problema fisico.

    In realtà dietro l'assenza di Zaniolo ci sarebbe stato soprattutto il forte malcontento per il mancato accordo sull'ingaggio.

    Un tale scenario aveva scatenato svariate voci di mercato che vedevano Zaniolo nel mirino di molti club, tra cui il Milan.

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  • I NUMERI DI ZANIOLO E LA RICONOSCENZA PER L'UDINESE

    L'ultima stagione di Zaniolo in termini numerici è stata senza dubbio uno delle migliori in carriera.

    Il centrocampista, schierato prevalentemente come seconda punta accanto a Davis, ha messo a referto sei goal e sette assist in 38 presenze complessive trovando una continuità di rendimento notevole. Tanto che molti avevano invocato il suo ritorno in Nazionale per i playoff di marzo.

    Lo stesso Zaniolo, intervistato qualche mese fa da 'La Gazzetta dello Sport', aveva espresso grande riconoscenza per l'Udinese che ha puntato su di lui dopo le ultime deludenti stagioni:

    "Ho una riconoscenza incredibile per l'Udinese. Adesso ci siederemo a parlare per vedere come sarà il futuro, io sono aperto a rimanere, anche per tanti anni, sto bene qui. È una decisione che deve essere condivisa da tutti, ma non credo ci siano problemi. Io mi siederò al tavolo a prescindere dall'offerta perché sono tanto riconoscente verso questo club".

    In una delle prime interviste fatte a Udine mi hanno chiesto quali fossero i miei obiettivi per la stagione e ho detto: 'Tornare ad essere me stesso e a divertirmi giocando a calcio'. Negli ultimi anni ho avuto diversi problemi e non ho mostrato le mie qualità, ma il valore non si perde. Bisogna essere fortunati nel trovare un ambiente come quello di Udine per tornare a mostrarle. Qui sento la fiducia di tutti, che è la base, poi vengono il lavoro quotidiano, il mettersi a disposizione della squadra, calarsi negli schemi...".

    Tutte cose che potrà continuare a fare dopo l'accordo raggiunto in queste ore. Ovviamente all'Udinese.

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