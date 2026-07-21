Zaniolo ha rinnovato con l'Udinese, accordo raggiunto dopo giorni di tensione: durata del contratto e ingaggio

Nicolo Zaniolò resta all'Udinese. Dopo giorni di tensione l'accordo tra le parti è stato raggiunto.
Il giocatore, che non si era presentato agli allenamenti chiedendo un adeguamento dell'ingaggio, ha accettato l'offerta del club friulano e rinnovato il contratto.
Si chiude così quello che rischiava di trasformarsi in un tormentone di mercato dato che su Zaniolo avevano preso informazioni vari club.
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La volontà dell'Udinese però è sempre stata quella di trattenere un giocatore che ha dato un contributo decisivo per la salvezza nella scorsa stagione. E così sarà.