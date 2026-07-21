Zaniolo ha rinnovato con l'Udinese, accordo raggiunto dopo giorni di tensione: durata del contratto e ingaggio

L'ultima stagione di Zaniolo in termini numerici è stata senza dubbio uno delle migliori in carriera.

Il centrocampista, schierato prevalentemente come seconda punta accanto a Davis, ha messo a referto sei goal e sette assist in 38 presenze complessive trovando una continuità di rendimento notevole. Tanto che molti avevano invocato il suo ritorno in Nazionale per i playoff di marzo.

Lo stesso Zaniolo, intervistato qualche mese fa da 'La Gazzetta dello Sport', aveva espresso grande riconoscenza per l'Udinese che ha puntato su di lui dopo le ultime deludenti stagioni:

"Ho una riconoscenza incredibile per l'Udinese. Adesso ci siederemo a parlare per vedere come sarà il futuro, io sono aperto a rimanere, anche per tanti anni, sto bene qui. È una decisione che deve essere condivisa da tutti, ma non credo ci siano problemi. Io mi siederò al tavolo a prescindere dall'offerta perché sono tanto riconoscente verso questo club".

In una delle prime interviste fatte a Udine mi hanno chiesto quali fossero i miei obiettivi per la stagione e ho detto: 'Tornare ad essere me stesso e a divertirmi giocando a calcio'. Negli ultimi anni ho avuto diversi problemi e non ho mostrato le mie qualità, ma il valore non si perde. Bisogna essere fortunati nel trovare un ambiente come quello di Udine per tornare a mostrarle. Qui sento la fiducia di tutti, che è la base, poi vengono il lavoro quotidiano, il mettersi a disposizione della squadra, calarsi negli schemi...".

Tutte cose che potrà continuare a fare dopo l'accordo raggiunto in queste ore. Ovviamente all'Udinese.