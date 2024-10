Venezia vs Atalanta

Tra le note meno positive dell'Atalanta c'è ancora Nicolò Zaniolo, Gasperini è chiaro: "Ci aspettiamo di più".

L'Atalanta vince a Venezia e sale in classifica, ma non ci sono solo sorrisi per la squadra di Gasperini.

Alcuni dei nuovi non sembrano ancora essersi perfettamente calati nella realtà bergamasca, tra loro spicca Nicolò Zaniolo.

Frenato anche da un paio di infortuni, l'ex giallorosso continua a faticare più del previsto quando viene impiegato.