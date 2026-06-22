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Udinese Calcio v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport
Redazione Goal

Zaniolo alla Juventus è un'idea di mercato: Carnevali ha due possibili contropartite per l'Udinese

Calciomercato
Juventus
Udinese
N. Zaniolo

L'Udinese lo ha riscattato da Galatasaray, ma la trattativa per il rinnovo è in stallo. Ci pensa anche la Juventus.

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Dopo il rilancio con l’Udinese, dove ha chiuso l’ultima stagione con 5 goal e 5 assist, Nicolò Zaniolo è al centro del mercato. I friulani lo hanno appena riscattato dal Galatasaray per circa 5 milioni di euro, ma il rinnovo è in stallo a causa della distanza sull’ingaggio: tra domanda e offerta ballano circa 600-700 mila euro a stagione.


In settimana è previsto un incontro decisivo tra l’entourage del giocatore e la famiglia Pozzo, racconta Tuttosport. Al momento non è esclusa una rottura, scenario che aprirebbe le porte a una cessione.


  • La Juventus segue con attenzione l’evolversi della situazione: il costo del cartellino, intorno ai 15 milioni di euro, è considerato accessibile e, secondo il quotidiano torinese, potrebbero essere inserite contropartite tecniche come Adzic o Cabal. Sul trequartista classe 1999 c’è anche il forte interesse del Como di Fabregas, alla ricerca di giocatori italiani per ampliare la rosa in vista degli impegni europei.


    Zaniolo resta tra le alternative valutate dalla Juve per la trequarti, insieme al sogno Brahim Diaz, che, una volta perso Bernardo Silva, è diventato il desiderio principale di Luciano Spalletti. Una certezza, però, sembra emergere: senza un adeguamento salariale, il giocatore è destinato a lasciare Udine, con la priorità di restare in Serie A.



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