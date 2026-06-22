Zaniolo alla Juventus è un'idea di mercato: Carnevali ha due possibili contropartite per l'Udinese

Dopo il rilancio con l’Udinese, dove ha chiuso l’ultima stagione con 5 goal e 5 assist, Nicolò Zaniolo è al centro del mercato. I friulani lo hanno appena riscattato dal Galatasaray per circa 5 milioni di euro, ma il rinnovo è in stallo a causa della distanza sull’ingaggio: tra domanda e offerta ballano circa 600-700 mila euro a stagione.





In settimana è previsto un incontro decisivo tra l’entourage del giocatore e la famiglia Pozzo, racconta Tuttosport. Al momento non è esclusa una rottura, scenario che aprirebbe le porte a una cessione.



