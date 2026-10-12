Zaniolo a CM: "Alaba prova di forza dell'Udinese. Milan? Le voci sulle grandi c'erano, ma volevo restare"

Questa estate si è parlato inevitabilmente del rinnovo del tuo contratto dopo il riscatto dal Galatasaray. Cosa c'era di vero nelle voci che ti accostavano ad altri club, come il Milan, e cosa ti ha spinto a rimanere a Udine?

"È stata un'estate un po' turbolenta, che mi ha fatto riflettere e capire realmente cosa volevo. La mia intenzione è sempre stata quella di rimanere qua, perché mi sono trovato veramente bene. L'Udinese per me è una famiglia: mi ha accolto, sostenuto e aiutato in tutto e per tutto. Nutro un grande senso di appartenenza e riconoscenza verso questa società. Nel calcio ci sono tante dinamiche contrattuali... c'è stata una piccola trattativa, ma per fortuna tutto si è chiuso nel verso giusto. Gli altri club? Quando fai una stagione positiva è normale che ci siano voci che ti accostano a grandi club, ma io volevo sentire prima l'Udinese. La loro intenzione era tenermi e ora spetta a me ripagare la fiducia in campo".





Chi è il più forte tra i tuoi compagni all'Udinese? E chi è il più simpatico?

Ne abbiamo tantissimi di prospettiva molto giovani, ma anche altri di valore, come Solet, Davis... anche Ekkelenkamp e Okoye. Sceglierne uno solo sarebbe una mancanza di rispetto. I più simpatici? Senza dubbio Soltet (ride ndr.) ma anche Okoye!