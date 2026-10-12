Zaniolo a CM: "Alaba prova di forza dell'Udinese. Milan? Le voci sulle grandi c'erano, ma volevo restare"

Il presente, le ambizioni e la voglia di continuare a dimostrare il proprio valore. Nicolò Zaniolo ha scelto di riparte per ben due volte dall'Udinese e se un anno fa la scelta fu per trovare continuità e lasciare il segno tornando a casa, quest'estate dopo settimane di grandi discussioni, ha scelto di rimanere in bianconero per provare a sognare più in grande.
Tra il bilancio della sua esperienza in Friuli, gli obiettivi personali e di squadra e qualche curiosità fuori dal campo, l'attaccante italiano si è raccontato in esclusiva a 360 gradi a Calciomercato e Goal senza nascondere le proprie ambizioni.
LEGGI QUI LA PARTE SULLA ROMA E SUI SOGNI CON LA NAZIONALE
LEGGI QUI LA PARTE SULL'ESTERO, MOURINHO E LEAO