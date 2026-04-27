Zampolli rilancia l’ipotesi ripescaggio per l’Italia: “Ha più del 50% di possibilità di andare al Mondiale”

L’Italia al prossimo campionato Mondiale in Usa, Canada e Messico come ripescata, in caso di mancata partecipazione dell’Iran.
L’ipotesi lanciata orma da giorni da Paolo Zampolli, inviato speciale dell’amministrazione Trump, ha fatto il giro del continente e adesso riceve un nuovo impulso sempre da parte dello stesso protagonista.
Nel corso di un’intervista rilasciata a ‘La Politica nel Pallone’ su ‘Rai Gr Parlamento’, proprio Zampolli ha rilanciato l’ipotesi del ripescaggio dell’Italia al prossimo Mondiale.