Zampolli rilancia l’ipotesi ripescaggio per l’Italia: “Ha più del 50% di possibilità di andare al Mondiale”

“Non dovrebbe esserci un Mondiale senza Italia, la decisione spetterà a Infantino e Trump", ha aggiunto Zampolli, che però non ha svelato quale sia stata la risposta di Trump in merito. "Non ci ho parlato direttamente ma non si è sbilanciato. I giocatori iraniani sono sicuramente i benvenuti, ma il segretario Rubio è stato chiaro sul fatto che non possono portare persone che non vanno bene agli Stati Uniti d’America. Se l’Iran non partecipa non so se siamo preparati per mettere qualcuno al loro posto, forse la squadra avversaria avrà la vittoria a tavolino, ma continuo a sognare con voi".