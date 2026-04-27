Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Paolo ZampolliGetty Images
Nino Caracciolo

Zampolli rilancia l’ipotesi ripescaggio per l’Italia: “Ha più del 50% di possibilità di andare al Mondiale”

Italia
Coppa del Mondo

Paolo Zampolli, inviato speciale dell’amministrazione Trump, insiste sull’ipotesi ripescaggio degli Azzurri: “Hanno più del 50% di possibilità. Decideranno Trump e Infantino”.

Pubblicità

L’Italia al prossimo campionato Mondiale in Usa, Canada e Messico come ripescata, in caso di mancata partecipazione dell’Iran.

L’ipotesi lanciata orma da giorni da Paolo Zampolli, inviato speciale dell’amministrazione Trump, ha fatto il giro del continente e adesso riceve un nuovo impulso sempre da parte dello stesso protagonista.

Nel corso di un’intervista rilasciata a ‘La Politica nel Pallone’ su ‘Rai Gr Parlamento’, proprio Zampolli ha rilanciato l’ipotesi del ripescaggio dell’Italia al prossimo Mondiale.

  • ZAMPOLLI INSISTE SUL RIPESCAGGIO DELL’ITALIA

    "Ho incontrato il ministro Abodi, ho visto i tentennamenti dell'Iran a causa della guerra e ho chiesto a ‘Re Gianni' (Infantino ndr) che così chiamiamo alla Casa Bianca, la possibilità di un ripescaggio dell'Italia. I visti sono molto difficili da avere e non vogliamo persone che possono fare cose sbagliate. Se poi si mandano delle persone che non sono benvenute negli USA è meglio che non vengano", ha affermato Zampolli.

    • Pubblicità

  • “POSSIBILITÀ DI RIPESCAGGIO PER L’ITALIA? PIÙ DEL 50%

    Zampolli crede eccome alla possibilità di un ripescaggio degli Azzurri in caso di rinuncia dell’Iran, tanto da dare elevate possibilità all’ipotesi:  Io penso che l’Italia abbia più del 50% di possibilità di ripescaggio, vedrò Infantino al Gp di Miami di Formula 1 e poi a Los Angeles. L'idea è nata settimane fa, dopo il ko in Bosnia: stavo parlando con la Casa bianca, dovevo dire una cosa al presidente e gli ho scritto, il mio è stato un suggerimento”.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • “LA DECISIONE SPETTERÀ A INFANTINO E TRUMP”

    “Non dovrebbe esserci un Mondiale senza Italia, la decisione spetterà a Infantino e Trump", ha aggiunto Zampolli, che però non ha svelato quale sia stata la risposta di Trump in merito. "Non ci ho parlato direttamente ma non si è sbilanciato. I giocatori iraniani sono sicuramente i benvenuti, ma il segretario Rubio è stato chiaro sul fatto che non possono portare persone che non vanno bene agli Stati Uniti d’America. Se l’Iran non partecipa non so se siamo preparati per mettere qualcuno al loro posto, forse la squadra avversaria avrà la vittoria a tavolino, ma continuo a sognare con voi".

  • ABODI: “AL MONDIALE CI SI QUALIFICA SUL CAMPO”

    L’ipotedi ripescaggio dell’Italia al Mondiale non “scalda” però il Ministro dello Sport Andrea Abodi, che nei giorni scorsi ha espresso il suo parere in merito: “Ripescaggio? Primo non è possibile, secondo non è opportuno. Non so cosa venga prima. Al Mondiale ci si qualifica sul campo”.

  • Pubblicità
    Pubblicità