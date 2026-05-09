Zaccagni non convocato, non va nemmeno in panchina in Lazio-Inter: perché e la situazione verso la finale di Coppa Italia

In assenza di Zaccagni, il tridente della Lazio contro l'Inter dovrebbe essere formato da Isaksen a destra, Maldini al centro e Noslin a sinistra. Quest'ultimo è reduce dalla grande prestazione in casa contro la Cremonese, con l'assist per Isaksen prima e la splendida perla all'incrocio dell'1-2 poi.

Questa è la probabile formazione della Lazio contro l'Inter:

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Rovella, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. All. Sarri