Zaccagni non convocato, non va nemmeno in panchina in Lazio-Inter: perché e la situazione verso la finale di Coppa Italia

Il dubbio legato alla presenza o meno di Mattia Zaccagni è stato risolto: com'era probabilmente prevedibile, l'esterno offensivo della Lazio salterà la sfida di campionato in programma oggi alle 18 contro l'Inter.
Zaccagni non fa parte della lista dei convocati diramata dal club biancoceleste attorno all'ora di pranzo. E dunque non siederà nemmeno in panchina contro l'Inter, dando ufficialmente forfait.
Cos'ha Zaccagni? E sarà in grado di recuperare per la finale di Coppa Italia di mercoledì 13 maggio, sempre contro l'Inter? La sua situazione.