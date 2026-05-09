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Mattia Zaccagni LazioGetty Images
Stefano Silvestri

Zaccagni non convocato, non va nemmeno in panchina in Lazio-Inter: perché e la situazione verso la finale di Coppa Italia

Serie A
Lazio vs Inter
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M. Zaccagni

Mattia Zaccagni non giocherà la prima delle due sfide in pochi giorni tra Lazio-Inter, ovvero quella di campionato: il motivo dell'assenza dell'esterno biancoceleste e chi gioca al suo posto.

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Il dubbio legato alla presenza o meno di Mattia Zaccagni è stato risolto: com'era probabilmente prevedibile, l'esterno offensivo della Lazio salterà la sfida di campionato in programma oggi alle 18 contro l'Inter.

Zaccagni non fa parte della lista dei convocati diramata dal club biancoceleste attorno all'ora di pranzo. E dunque non siederà nemmeno in panchina contro l'Inter, dando ufficialmente forfait.

Cos'ha Zaccagni? E sarà in grado di recuperare per la finale di Coppa Italia di mercoledì 13 maggio, sempre contro l'Inter? La sua situazione.

  • I CONVOCATI DELLA LAZIO

    Questo, intanto, è l'elenco dei convocati della Lazio. Elenco nel quale, appunto, non compare il nome di Zaccagni.

    Portieri: Furlanetto, Giacomone, Motta;

    Difensori: Gigot, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

    Centrocampisti: Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Przyborek, Rovella, Taylor;

    Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov.



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  • PERCHÉ ZACCAGNI NON GIOCA LAZIO-INTER

    Zaccagni non giocherà Lazio-Inter a causa di un infortunio rimediato nell'allenamento di rifinitura andato in scena venerdì a Formello. Nello specifico, un trauma a un piede ha impedito al giocatore biancoceleste di completare la seduta e, in seguito, di mettersi a disposizione di Sarri per la partita contro l'Inter.

    “In seguito ad un trauma di gioco al piede destro riportato nel corso dell’allenamento odierno, il calciatore Mattia Zaccagni ha interrotto anticipatamente la seduta.

    Gli esami strumentali effettuati presso Villa Mafalda hanno escluso complicazioni di natura ossea.

    Le condizioni cliniche del calciatore saranno rivalutate nelle prossime ore attraverso il monitoraggio dell’evoluzione del quadro traumatico”.

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  • CHI GIOCA AL POSTO DI ZACCAGNI

    In assenza di Zaccagni, il tridente della Lazio contro l'Inter dovrebbe essere formato da Isaksen a destra, Maldini al centro e Noslin a sinistra. Quest'ultimo è reduce dalla grande prestazione in casa contro la Cremonese, con l'assist per Isaksen prima e la splendida perla all'incrocio dell'1-2 poi.

    Questa è la probabile formazione della Lazio contro l'Inter:

    LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Rovella, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. All. Sarri

  • ZACCAGNI GIOCA LA FINALE DI COPPA ITALIA?

    Il passo successivo, una volta appurato che Zaccagni non scenderà in campo oggi contro l'Inter, è capire se mercoledì giocherà la finale di Coppa Italia che vedrà la Lazio sfidare ancora una volta i nerazzurri.

    La presenza di Zaccagni per la seconda partita in pochi giorni contro i nerazzurri è giocoforza da considerarsi a rischio. Solo nei prossimi giorni, proprio a ridosso della finale, si comprenderanno meglio le condizioni del calciatore e se questi potrà o meno rimettersi a disposizione. La Lazio, intanto, incrocia le dita.

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