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AC Milan v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport
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Youssouf Fofana lascia il Milan: va al Lione e ritrova Fonseca, la formula e le condizioni del trasferimento

Calciomercato
Milan
Y. Fofana
Lione

Trovato l'accordo per il trasferimento del centrocampista francese dal Milan al Lione: prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro.

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Dopo settimane in cerca di una soluzione, il Milan chiude sul gong la cessione di Youssouf Fofana, che lascia il club rossonero per tornare in Ligue 1.

Il centrocampista francese ha accettato la proposta del Lione, dove ritrova Paulo Fonseca.

  • FOFANA AL LIONE: LA FORMULA

    Milan e Lione hanno trovato l'accordo sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni con diritto di riscatto, fissato a 12 milioni di euro. Per i rossoneri il risparmio è soprattutto sull'ingaggio lordo, con il francese che percepiva 5,5 milioni di euro lordi.

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  • FOFANA RITROVA FONSECA

    Al Lione, come detto, Fofana ritrova Paulo Fonseca, che lo aveva voluto ai tempi della sua esperienza in rossonero. Con Fonseca Fofana ha disputato 23 presenze complessive (tra campionato, Coppa Italia e Champions League) di cui 22 dal primo minuto, segnando 1 goal e fornendo 6 assist.

    Un rapporto di assoluta stima e fiducia, che ha giocato un ruolo chiave nella scelta del 27enne mediano francese di accettare la proposta del Lione, nonostante l'interesse di diversi club europei, tra cui Besiktas e Betis Siviglia.

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