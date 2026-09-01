Youssouf Fofana lascia il Milan: va al Lione e ritrova Fonseca, la formula e le condizioni del trasferimento

Al Lione, come detto, Fofana ritrova Paulo Fonseca, che lo aveva voluto ai tempi della sua esperienza in rossonero. Con Fonseca Fofana ha disputato 23 presenze complessive (tra campionato, Coppa Italia e Champions League) di cui 22 dal primo minuto, segnando 1 goal e fornendo 6 assist.

Un rapporto di assoluta stima e fiducia, che ha giocato un ruolo chiave nella scelta del 27enne mediano francese di accettare la proposta del Lione, nonostante l'interesse di diversi club europei, tra cui Besiktas e Betis Siviglia.