Yildiz vede solo bianconero: "La Juventus il mio primo pensiero, Del Piero una leggenda mentre io sono all'inizio"

Yildiz recentemente ha sottoscritto il rinnovo del contratto con la Juventus. Un passo significativo, figlio di una volontà ben precisa.

"Non ho mai giocato per il denaro, ma per migliorare. Ho sempre pensato che il denaro fosse una conseguenza. Di questa parte del lavoro si occupa la mia famiglia. Io ho detto semplicemente ai miei che alla Juve stavo e sto benissimo. Sono qui da quattro anni e tutti mi hanno sempre mostrato grande fiducia, quella che era mancata al Bayern ad esempio".