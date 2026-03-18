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Kenan Yildiz JuventusGetty Images
Leonardo Gualano

Yildiz vede solo bianconero: "La Juventus il mio primo pensiero, Del Piero una leggenda mentre io sono all'inizio"

Kenan Yildiz, in un'intervista al 'Corriere dello Sport', spiega: "Alla Juve mi mostrato grande fiducia, quella che era mancata al Bayern".

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Che fosse un giocatore dalle qualità non comuni lo si era già abbondantemente capito, ma quella che sta vivendo Kenan Yildiz è forse la stagione della definitiva consacrazione.

Il gioiello turco è ormai diventato uno dei volti della Juventus, il giocatore al quale affidarsi nel presente, ma anche attorno al quale costruire il futuro.

Un talento sul quale il club bianconero ha voluto puntare con forza, vedendo la sua fiducia totalmente ripagata.

Kenan Yildiz, in un'intervista rilasciata al 'Corriere dello Sport', si è raccontato ed ha anche parlato del momento che sta vivendo.

  • "ALLA JUVE LA FIDUCIA CHE MANCAVA AL BAYERN"

    Yildiz recentemente ha sottoscritto il rinnovo del contratto con la Juventus. Un passo significativo, figlio di una volontà ben precisa.

    "Non ho mai giocato per il denaro, ma per migliorare. Ho sempre pensato che il denaro fosse una conseguenza. Di questa parte del lavoro si occupa la mia famiglia. Io ho detto semplicemente ai miei che alla Juve stavo e sto benissimo. Sono qui da quattro anni e tutti mi hanno sempre mostrato grande fiducia, quella che era mancata al Bayern ad esempio".

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  • "SONO MOLTO NORMALE"

    Yildiz è un ragazzo che fa parlare molto di sé per quello che fa in campo e pochissimo per ciò che fa al di fuori del rettangolo verde.

    "Io sono molto normale. Non è semplice restare con i piedi per terra perché la mia vita non ha nulla di normale, ma ho una famiglia solida, il mio gruppo di amici è chiuso. Le persone le osservo, penso di saper distinguere gli incontri veri da quelli fake. Sono calmo, mi piace ridere e scherzare, non sono diverso da tanti ragazzi della mia età".

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  • "DEL PIERO UNA LEGGENDA, IO SONO ALL'INIZIO"

    Nel corso degli ultimi anni, Yildiz è stato spesso paragonato a grandi campioni del passato e tra tutti soprattutto ad Alessandro Del Piero.

    "Non mi piace questo genere di paragone perché io ho appena cominciato mentre lui è una leggenda mondiale, fa parte della storia della Juve e del calcio... Voglio costruirmi una storia tutta mia, lasciare qualcosa di mio. Anche alla nazionale dove ci sono tanti giovani di talento, Güler, Semih, Uzun".

  • "ALLA JUVE IL MIO FUTURO"

    A seguire Yildiz da vicino sono i suoi genitori che sono diventati anche i suoi agenti.

    "Con poca tranquillità. Tutto il giorno al telefono. Non lo so, li vedo sempre impegnati. E comunque il mio futuro è qui". 

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  • "LA JUVE SEMPRE STATA IL MIO PRIMO PENSIERO"

    Prima di firmare il rinnovo con la Juventus, Yildiz non ha avuto bisogno di particolari riflessioni.

    "Hanno fatto tutto i miei genitori, questa è sempre stata la mia idea: io penso al mio lavoro, al resto provvedono loro. La Juventus è sempre stato il mio primo pensiero e loro lo sapevano". 

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