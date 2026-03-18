Yildiz vede solo bianconero: "La Juventus il mio primo pensiero, Del Piero una leggenda mentre io sono all'inizio"

Che fosse un giocatore dalle qualità non comuni lo si era già abbondantemente capito, ma quella che sta vivendo Kenan Yildiz è forse la stagione della definitiva consacrazione.
Il gioiello turco è ormai diventato uno dei volti della Juventus, il giocatore al quale affidarsi nel presente, ma anche attorno al quale costruire il futuro.
Un talento sul quale il club bianconero ha voluto puntare con forza, vedendo la sua fiducia totalmente ripagata.
Kenan Yildiz, in un'intervista rilasciata al 'Corriere dello Sport', si è raccontato ed ha anche parlato del momento che sta vivendo.