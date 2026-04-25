Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Kenan Yildiz Juventus 2025-2026Getty Images
Lelio Donato

Yildiz, Thuram, Vlahovic e Holm: chi recupera per Milan-Juventus? Le condizioni degli infortunati bianconeri e i dubbi di Spalletti

Serie A
Juventus
Milan vs Juventus
Milan

Le ultime sulle condizioni degli infortunati bianconeri prima di Milan-Juventus: chi recupera tra Holm, Thuram, Yildiz e Vlahovic?

Pubblicità

La Juventus si prepara al big-match di domenica sera contro il Milan con parecchi dubbi di formazione.

Spalletti deve soprattutto valutare le condizioni di alcuni giocatori non al meglio fisicamente, tra questi ci sono anche due titolarissimi.

A preoccupare maggiormente è Kenan Yildiz che per tutta la settimana ha svolto solo lavoro personalizzato. Ma anche Khephren Thuram era in dubbio.

Chi recupera per Milan-Juventus? Di seguito le ultime dalla Continassa sulle condizioni dei giocatori bianconeri.

  • PERIN E HOLM IN GRUPPO

    Le buone notizie arrivano dalla difesa dove, a parte Cabal, Spalletti dovrebbe avere tutti gli elementi a disposizione.

    Mattia Perin ha recuperato dall'infortunio che gli ha fatto saltare le ultime partite ma dovrebbe comunque andare in panchina.

    Stesso destino probabilmente anche per Holm, che contro il Bologna era partito titolare ma è tornato in gruppo solo venerdì e difficilmente verrà rischiato dal 1'.

    Al suo posto sulla fascia destra potrebbe dunque essere dirottato Weston McKennie.

    • Pubblicità

  • THURAM RECUPERATO

    Il centrocampista francese non è al top ormai da alcune settimane e contro il Bologna aveva iniziato in panchina, prima di entrare e segnare il goal del 2-0.

    Thuram ha svolto lavoro personalizzato fino a venerdì quando è tornato ad allenarsi insieme ai compagni.

    La sua convocazione per Milan-Juventus dunque non è in dubbio, da valutare invece la titolarità anche se alla fine Spalletti dovrebbe schierarlo accanto a Locatelli.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DUBBIO YILDIZ: TITOLARE IN MILAN-JUVE?

    La situazione più delicata riguarda come detto Kenan Yildiz.

    Il numero 10 soffre da tempo di un fastidio al ginocchio che lo sta condizionando e gli impedisce di allenarsi durante la settimana.

    Spalletti valuterà le condizioni del turco durante l'allenamento di rifinitura e solo dopo deciderà se convocarlo ed eventualmente schierarlo titolare contro il Milan.

    Nel caso in cui Yildiz non dovesse farcela al suo posto verrà confermato Boga con David nel ruolo di prima punta.

  • VLAHOVIC CONVOCATO?

    A sorpresa Dusan Vlahovic è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo nella giornata di venerdì 24 aprile.

    Il serbo, che si era fermato nella fase di riscaldamento durante Juventus-Genoa per un fastidio al polpaccio, sembra recuperato.

    Spalletti però non correrà rischi e valuterà solo alla fine se convocarlo per la trasferta di 'San Siro' o preservarlo in vista delle ultime quattro giornate di campionato.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA PROBABILE FORMAZIONE CONTRO IL MILAN

    Il grande dubbio riguarda Yildiz, se non dovesse farcela Boga si sposterà a sinistra con l'inserimento di David. McKennie dovrebbe agire sulla fascia destra.


    JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz (David); Boga. All. Spalletti.


Serie A
Milan crest
Milan
MIL
Juventus crest
Juventus
JUV