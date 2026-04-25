Yildiz, Thuram, Vlahovic e Holm: chi recupera per Milan-Juventus? Le condizioni degli infortunati bianconeri e i dubbi di Spalletti

La Juventus si prepara al big-match di domenica sera contro il Milan con parecchi dubbi di formazione.
Spalletti deve soprattutto valutare le condizioni di alcuni giocatori non al meglio fisicamente, tra questi ci sono anche due titolarissimi.
A preoccupare maggiormente è Kenan Yildiz che per tutta la settimana ha svolto solo lavoro personalizzato. Ma anche Khephren Thuram era in dubbio.
Chi recupera per Milan-Juventus? Di seguito le ultime dalla Continassa sulle condizioni dei giocatori bianconeri.