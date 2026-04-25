Yildiz, Thuram, Vlahovic e Holm: chi recupera per Milan-Juventus? Le condizioni degli infortunati bianconeri e i dubbi di Spalletti

Il centrocampista francese non è al top ormai da alcune settimane e contro il Bologna aveva iniziato in panchina, prima di entrare e segnare il goal del 2-0.

Thuram ha svolto lavoro personalizzato fino a venerdì quando è tornato ad allenarsi insieme ai compagni.

La sua convocazione per Milan-Juventus dunque non è in dubbio, da valutare invece la titolarità anche se alla fine Spalletti dovrebbe schierarlo accanto a Locatelli.