Yildiz promette alla Juve: “Torno presto”, quale potrebbe essere la partita del rientro e perchè Spalletti potrebbe cambiare modulo

Luciano Spalletti spera di avere presto a disposizione Kenan Yildiz. Il talento turco è quantomai vicino a lasciarsi alle spalle il lungo periodo di assenza dai campi, dopo l’infortunio al piede rimediato a Frosinone.
Il peggio, dopo operazione e riabilitazione, sembra ormai alle spalle, con il conto alla rovescia per il suo reinserimento in campo iniziato.
Ma quando tornerà effettivamente a giocare Yildiz?
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