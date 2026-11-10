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Matteo Occhiuto

Yildiz promette alla Juve: “Torno presto”, quale potrebbe essere la partita del rientro e perchè Spalletti potrebbe cambiare modulo

Serie A
Juventus
K. Yildiz

Il fantasista juventino brama di tornare protagonista: il recupero è quasi completo e Fabio Capello lo paragona a Lamine Yamal.

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Luciano Spalletti spera di avere presto a disposizione Kenan Yildiz. Il talento turco è quantomai vicino a lasciarsi alle spalle il lungo periodo di assenza dai campi, dopo l’infortunio al piede rimediato a Frosinone.

Il peggio, dopo operazione e riabilitazione, sembra ormai alle spalle, con il conto alla rovescia per il suo reinserimento in campo iniziato.

Ma quando tornerà effettivamente a giocare Yildiz?

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  • L’INFORTUNIO DI YILDIZ

    L’infortunio di Yildiz è arrivato durante la prima giornata, nel match contro il Frosinone. Il turco ha subito un pestone da un avversario, senza però rendersi immediatamente conto della gravità della situazione e continuando a giocare per alcuni minuti.

    Una volta terminata la sua partita, e con l’aumento del dolore, il quadro è stato presto chiaro: il problema era complesso e gli esami strumentali avevano evidenziato la frattura alla base del quinto metatarso del piede sinistro. Un ko per il quale il numero 10 della Juventus si è dovuto sottoporre a un intervento chirurgico di osteosintesi il 31 agosto ad Augusta, in Germania.

  • YILDIZ PROMETTE: “TORNO PRESTO”

    Yildiz ha parlato durante la consegna del Premio “Bulgarelli Number 8”. Durante la cerimonia svoltasi a Bologna, il numero 10 della Juve ha sottolineato la nostalgia per l’assenza dal terreno di gioco. “Mi manca tanto la squadra, mi manca la sensazione d giocare a calcio. Spero che succeda presto. Quando? Diciamo a dicembre”. 

    Sebbene lo staff di Spalletti andrà in maniera molto cauta a reinserire Yildiz in squadra, una prima data è stata cerchiata in rosso: il 14 dicembre, quando, nel Monday Night, all’Allianz arriverà il Monza. 

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  • UNA NUOVA JUVE COL SUO RIENTRO?

    Quando Yildiz tornerà, la Juve potrebbe cambiare volto. Il peso tecnico e tattico di uno come lui non è affatto banale: Spalletti lo sa bene e, seppur non lamentandosi, ha perfettamente chiaro che il numero 10, una volta a posto fisicamente, sarà il faro della squadra.

    Adesso la Juve ha sposato stabilmente l’assetto a due punte (Woltemade e Kolo Muani), ma il rientro di Yildiz potrebbe riportare a un solo centravanti con il turco e Conceicao larghi sulle fase. L’alternativa, più semplice, è che Yildiz prenda semplicemente il posto di Alajbegovic dietro le punte, ma è risaputo come l’attitudine del giocatore classe 2005 sia quella di partire largo sulla corsia sinistra.

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  • L’INVESTITURA DI CAPELLO: “È LO YAMAL D’ITALIA”

    Fra i presenti alla consegna del premio “Bulgarelli Number 8” c’era anche Fabio Capello, che presiede il riconoscimento. L’ex allenatore di Roma e Real Madrid ha regalato parole importanti a Yildiz, spendendosi in un paragone importante: “In campo fa cose che non si pensano: è bello vedere un calcio non piatto, abbiamo tolto fantasia ai giocatori ma lui ce l'ha: ridiamo l’estro ai giovani. Kenan ci farà divertire, è lo Yamal d’Italia”.

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