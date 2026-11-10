Yildiz promette alla Juve: “Torno presto”, quale potrebbe essere la partita del rientro e perchè Spalletti potrebbe cambiare modulo

Quando Yildiz tornerà, la Juve potrebbe cambiare volto. Il peso tecnico e tattico di uno come lui non è affatto banale: Spalletti lo sa bene e, seppur non lamentandosi, ha perfettamente chiaro che il numero 10, una volta a posto fisicamente, sarà il faro della squadra.

Adesso la Juve ha sposato stabilmente l’assetto a due punte (Woltemade e Kolo Muani), ma il rientro di Yildiz potrebbe riportare a un solo centravanti con il turco e Conceicao larghi sulle fase. L’alternativa, più semplice, è che Yildiz prenda semplicemente il posto di Alajbegovic dietro le punte, ma è risaputo come l’attitudine del giocatore classe 2005 sia quella di partire largo sulla corsia sinistra.