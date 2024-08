Yildiz al centro della Juventus: maglia numero 10 e il rinnovo ufficiale fino al 2029

Ufficiale il prolungamento fino al 2029 per il talento turco della Juve: nella prossima stagione Yildiz indosserà il numero 10 dell’idolo Del Piero.

Il rinnovo come segnale chiaro e preciso della volontà della Juventus di puntare su di lui per il presente e per il futuro, la maglia numero 10 un gesto che sa tanto di investitura.

I bianconeri credono tantissimo nel talento di Kenan Yildiz, attaccante turco classe 2005 che con le sue qualità ha immediatamente convinto anche Thiago Motta in questo precampionato.

Dalla parole ai fatti: se il nuovo allenatore bianconero è pronto a cucirgli addosso un ruolo importante nel suo scacchiere tattico, la Juventus gli ha prolungato e adeguato il contratto annunciando anche il cambio di numero di maglia.

A partire dalla prossima stagione Yildiz indosserà infatti il numero 10, lo stesso del suo idolo Alessandro Del Piero. Tutti i dettagli del rinnovo con la Juventus.