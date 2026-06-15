Yasin Ayari, quando a dicembre ha saputo che la Svezia sarebbe stata inserita nello stesso girone della Tunisia in caso di vittoria dei playoff, ha pensato l'inevitabile: certo che il sorteggio si è proprio divertito.
Ma nella notte (italiana) si è divertito anche il centrocampista del Brighton, eccome. Anche se con un pochino di senso di colpa, almeno all'inizio.
Lui che ha sangue tunisino, lui che è nato in Svezia e con la Svezia ci gioca. Proprio lui è stato il protagonista principale della sfida tra le due Nazionali, terminata con un nettissimo 5-1 a favore di Gyokeres e compagni. Come se il destino si fosse messo di mezzo.