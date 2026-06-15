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Stefano Silvestri

Yasin Ayari domina con una doppietta in Svezia-Tunisia: è nato a Solna da padre tunisino, prima non esulta e poi si lascia andare

Coppa del Mondo
Svezia vs Tunisia
Svezia
Tunisia
Y. Ayari

Il protagonista con una doppietta della goleada svedese è stato proprio Yasin Ayari, che poteva giocare per la Tunisia ma è stato dissuaso dal padre: "Doveva dare qualcosa in cambio al Paese che si è preso cura di lui".

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Yasin Ayari, quando a dicembre ha saputo che la Svezia sarebbe stata inserita nello stesso girone della Tunisia in caso di vittoria dei playoff, ha pensato l'inevitabile: certo che il sorteggio si è proprio divertito.

Ma nella notte (italiana) si è divertito anche il centrocampista del Brighton, eccome. Anche se con un pochino di senso di colpa, almeno all'inizio.

Lui che ha sangue tunisino, lui che è nato in Svezia e con la Svezia ci gioca. Proprio lui è stato il protagonista principale della sfida tra le due Nazionali, terminata con un nettissimo 5-1 a favore di Gyokeres e compagni. Come se il destino si fosse messo di mezzo.

  • DOPPIETTA DA URLO

    La Svezia ne ha fatti cinque alla Tunisia. Ha segnato Isak, ha segnato Gyokeres, ha segnato anche l'ex bolognese Svanberg. E ha segnato Ayari: non una, ma due volte.

    Lui ha aperto le marcature, realizzando dopo 7 minuti la prima rete della Svezia in quest'edizione dei Mondiali: un destro di controbalzo da fuori dopo un doppio mezzo salvataggio della difesa tunisina su Isak e su Gyokeres.

    Proprio lui, in pienissimo recupero, ha donato contorni ancora più rotondi al risultato: gran destro da fuori e Chamakh superato per la quinta e ultima volta.

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  • NATO IN SVEZIA DA PADRE TUNISINO

    Perché lo Svezia-Tunisia di Ayari è stato così particolare? Per la doppietta, sì. Ma soprattutto per tutto ciò che questa partita rappresentava per il quasi 23enne (compirà gli anni a ottobre) centrocampista del Brighton.

    Ayari è nato proprio in Svezia, a Solna, nella contea di Stoccolma, nel 2003. Ma il suo sangue, come detto, è tunisino: lo è il padre Azzouz. Mentre la madre è a sua volta nata in Svezia, ma da genitori marocchini.

    La storia è del tutto particolare. Nel senso che Yasin ha effettuato tutta la trafila nelle nazionali giovanili della Svezia, senza mai giocare per la Tunisia. Ma nel 2021 avrebbe potuto cambiare casacca: la Federazione nordafricana lo ha contattato, offrendogli la chance. E perché il tentativo non è andato a buon fine? Perché proprio il padre si è messo di mezzo.

    "Volevo che giocasse per la Svezia - ha detto qualche mese fa Azzouz al quotidiano svedese Aftonbladet - Deve sentirsi come se stesse dando qualcosa in cambio al Paese che si è preso cura di lui".

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    NON ESULTA, POI SÌ

    Ayari ha reagito in maniera ambivalente dopo aver segnato le due reti che, di fatto, hanno aperto e chiuso la goleada della Svezia contro la Tunisia: la prima volta non ha esultato, la seconda volta sì.

    Dopo il destro vincente dell'1-0, Ayari è stato avvicinato dai compagni festanti. Ma non si è lasciato andare. Anzi, ha alzato le braccia in segno di rispetto per le proprie origini e per il padre Azzouz, senza lasciarsi andare a un vero e proprio festeggiamento.

    Ma al minuto 96 Ayari ne ha segnato un altro, ancora più bello. E lì ha faticato a contenere la propria gioia. In quel caso si è portato una mano a un orecchio, come per sentire il grido di gioia del tifo svedese presente a Monterrey.

    "I sogni si avverano! - ha poi scritto su Instagram dopo la partita - Sono felice di aver segnato al mio debutto ai Mondiali".


  • L'ESORDIO CON DE ZERBI, L'ESPLOSIONE CON HURZELER

    Ma la storia di Ayari, naturalmente, non è solamente questa. Non è, insomma, solo un miscuglio di culture che ha trovato compimento ai Mondiali in una sorta di incrocio del destino.

    No, Ayari è un giocatore vero. E il Brighton se n'è reso conto nel gennaio 2023, quando lo ha prelevato ad appena 19 anni dall'AIK, individuando in lui - come sempre in questi casi - un potenziale talento da far crescere con calma in casa, per poi rivendere qualche anno dopo a un prezzo maggiorato.

    Con lui pare solo questione di tempo. I primi tempi in Inghilterra non sono stati semplici, vero. Roberto De Zerbi non lo faceva giocare, poi lo ha fatto mandare in prestito al Coventry e al Blackburn, in Championship. Ma poi tutto è cambiato.

    L'allenatore della svolta è stato Fabian Hurzeler, che nelle ultime due stagioni gli ha dato fiducia: 34 le presenze in Premier League nel 2024/25, 29 (e tre goal) nell'annata appena conclusa. Con tanto di chiamata ai Mondiali da parte della Svezia, con cui ha esordito addirittura a 19 anni. Tu chiamalo, se vuoi, predestinato. E la Tunisia si mangia le mani.

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