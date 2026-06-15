La Svezia ne ha fatti cinque alla Tunisia. Ha segnato Isak, ha segnato Gyokeres, ha segnato anche l'ex bolognese Svanberg. E ha segnato Ayari: non una, ma due volte.

Lui ha aperto le marcature, realizzando dopo 7 minuti la prima rete della Svezia in quest'edizione dei Mondiali: un destro di controbalzo da fuori dopo un doppio mezzo salvataggio della difesa tunisina su Isak e su Gyokeres.

Proprio lui, in pienissimo recupero, ha donato contorni ancora più rotondi al risultato: gran destro da fuori e Chamakh superato per la quinta e ultima volta.