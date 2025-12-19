Pubblicità
Yan Diomande NXGN GFXGOAL

Yan Diomande, il miglior prospetto della Red Bull dopo Haaland: Liverpool e Manchester City pronte a darsi battaglia per averlo

L'esterno del Lipsia è diventato un calciatore professionista solo nello scorso mese di marzo, al Leganes. Ma in Bundesliga ha già nel mirino la doppia cifra di goal e assist.

Con tutti i dati e i filmati a disposizione, non dovrebbero esserci molti segreti nel mondo del calcio giovanile. Certo, i progressi non sono lineari e alcune caratteristiche dei giocatori si adattano meglio al gioco della prima squadra rispetto ad altre, ma per la maggior parte delle squadre, scegliere e trovare i migliori giovani talenti sembra ancora un po' una lotteria, almeno dall'esterno.

Ci sono state molte polemiche riguardo al coinvolgimento della Red Bull nel calcio, ma non si può criticarla per i suoi comprovati risultati nel trasformare talenti in stelle già pronte. Il Salisburgo e il Lipsia sono quasi certamente la culla della generazione di campioni di domani.

Il prossimo della lista è l'esterno ivoriano Yan Diomande, che la scorsa estate è approdato al Lipsia dal Leganes e ha appena compiuto 19 anni, ma sta già illuminando la Bundesliga, tanto che si prevede che partirà per una cifra astronomica.

Ma chi è Diomande e cosa lo rende così speciale? Ve lo racconta GOAL.

  • GLI ESORDI

    L'educazione di Diomande è stata tutt'altro che convenzionale. Yan è nato ad Abidjan, Capitale ivoriana, il 14 novembre 2006, ma si è trasferito negli Stati Uniti durante l'adolescenza. Dopo aver giocato a calcio al liceo per gli Yulee Hornets, in Florida, è entrato a far parte della DME Academy di Daytona Beach all'età di 14 anni, facendosi rapidamente notare mentre alternava il proprio tempo tra la squadra principale e la quella affiliata, l'AS Frenzi.

    Dopo aver aiutato la DME Academy a chiudere una stagione da imbattuta e aver vinto la United Premier Soccer League Premier Division con l'AS Frenzi per la prima volta nella storia del programma, Diomande è stato nominato STARI Player of the Year 2023.

    "Questo riconoscimento non è una sorpresa per chi ha assistito al straordinario percorso di Diomande nel mondo del calcio - si legge nella dichiarazione della DME Academy in onore dell'esterno - Le sue prestazioni in campo sono state a dir poco sensazionali, con goal cruciali che hanno portato la sua squadra alla vittoria. Non sono solo le sue capacità, ma anche la sua leadership e determinazione a renderlo una risorsa inestimabile per qualsiasi squadra rappresenti".

    Le imprese di Diomande negli Stati Uniti hanno attirato l'attenzione degli scozzesi dei Rangers, che lo hanno preso in prova verso la fine del 2023 prima di decidere di non offrirgli un contratto. Un anno dopo, però, Diomande ha firmato fino al 2028 con il Leganes, che a quel punto militava nella Liga e si stava concentrando su una campagna di reclutamento internazionale di talenti sottovalutati.

  • Yan Diomande Leganes 2024-25Getty Images

    LA GRANDE OCCASIONE

    Dopo il completamento di lunghe procedure amministrative, Diomande è stato autorizzato a giocare nella prima squadra del Leganes solo verso la fine di marzo 2025. Ed è stato subito messo alla prova, debuttando dalla panchina nella gara persa 3-2 al Bernabeu contro il Real Madrid.

    Da quel momento, Diomande ha giocato nelle nove partite di campionato rimanenti prima della fine della stagione ed è diventato il più giovane marcatore del club nella Liga dopo aver segnato nella gara vinta 3-2 contro l'Espanyol. Partito sulla sinistra, ha superato il proprio avversario prima di infilare il pallone in rete e scrivere la storia. Dopo aver festeggiato, Diomande è scoppiato in lacrime, ma solo di recente ha rivelato il motivo in un'intervista a Sport BILD.

    "La mia sorellina è morta poco prima che firmassi il contratto in Spagna - ha rivelato con grande commozione - Ho promesso a mia madre che avrei dedicato il goal a lei. Di solito non mi piace mostrare le mie emozioni, ma dopo aver segnato sono semplicemente esplose. Mia sorella è ancora nei miei pensieri. Gioco per lei".

    Diomande ha segnato un altro goal e fornito un assist nella partita vinta all'ultima giornata contro il Valladolid, ma non è stato sufficiente per evitare la retrocessione del Leganes nella seconda serie spagnola. Il club ha infine deciso di cederlo dopo che il Lipsia ha presentato un'offerta di 20 milioni di euro durante l'estate, somma che rappresenta un profitto netto non avendo pagato un centesimo per acquistarlo dalla DME Academy.

    Yan è stato corteggiato da Jurgen Klopp, ora responsabile del calcio globale della Red Bull, ma in realtà si è perso la prima telefonata che l'ex allenatore del Liverpool gli ha fatto. "All'inizio non potevo crederci! -ha ammesso - Ammiro Klopp sin dai tempi in cui era al Liverpool. È una persona fantastica e improvvisamente, il mio primo giorno qui, ha cercato di chiamarmi. Spero che non si sia arrabbiato perché all'inizio non ho risposto! Fortunatamente, in seguito tutto è andato per il meglio. Mi ha detto che ero ancora giovane e che dovevo essere paziente. Il mio momento sarebbe arrivato".

  • COME STA ANDANDO

    L'ascesa fulminea di Diomande è stata incredibile. Ha giocato solo sei volte da titolare con il Leganes, ma pochi mesi dopo è già uno dei primi nomi nella lista dei convocati del Lipsia. Ricordiamo che si tratta di un giocatore che fino allo scorso mese di marzo non aveva mai giocato a calcio a livello professionistico.

    È bastata una sola partita a Diomande per farsi conoscere in Germania, segnando al debutto con il Lipsia il primo goal della serata nella sfida vinta 4-2 a Sandhausen nel primo turno della DFB-Pokal. All'inizio è stato più difficile segnare in Bundesliga, dato che nelle prime sette partite non è riuscito a dare il suo contributo, ma da quando ha rotto il ghiaccio Diomande è andato sempre più rafforzandosi.

    Un goal e due assist nella vittoria per 6-0 del Lipsia sull'Augsburg alla fine di ottobre gli hanno aperto le porte. Poi un altro goal e un assist contro lo Stoccarda la settimana successiva, rendendolo uno dei cinque giocatori più giovani ad aver mai segnato in almeno due partite consecutive di Bundesliga. Ha poi trovato la rete anche contro l'Hoffenheim pochi giorni dopo.

    Il traguardo più importante raggiunto finora da Diomande è stata la tripletta segnata nel 6-0 del Lipsia contro l'Eintracht Francoforte, che lo ha reso il secondo giocatore più giovane nella storia della Bundesliga a raggiungere questo traguardo, superato solo dall'ex stella dell'Eintracht Walter Bechtold nel lontano 1965.

    "È un motivo di orgoglio. Anche se sono destrorso, ho segnato con il sinistro. Questo dimostra che sto progredendo e che non devo fermarmi. Devo continuare a lavorare, continuare a migliorare e segnare ancora di più", ha dichiarato con umiltà Diomande al sito web della Bundesliga dopo la tripletta.

    Nel frattempo, a livello di Nazionale, Diomande è passato dall'essere quasi completamente sconosciuto nella sua nativa Costa d'Avorio a diventare un eroe nazionale in pochissimo tempo, segnando nelle ultime due partite di qualificazione ai Mondiali e assicurando alla sua squadra il biglietto per la fase finale del 2026 in Nord America.

    "Sentirlo dire è pazzesco - ha detto delle sue imprese con la Nazionale - Ma d'altra parte, onestamente non è una coincidenza. È tutto il risultato del duro lavoro della squadra. Sono estremamente felice e molto orgoglioso. Giocare per la nazionale era il mio sogno più grande. Ora sono uno dei giocatori del mio Paese che ce l'ha fatta. Come il mio modello, Yaya Touré. È una bella sensazione".

  • RB Leipzig v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport

    PUNTI DI FORZA PRINCIPALI

    Il ruolo di esterno di Diomande dovrebbe già di suo renderlo un ottimo dribblatore, ma lui è già un fuoriclasse in questo campo. È in testa alla Bundesliga con 42 dribbling completati in questa stagione, mentre solo Yamal (66), Kudus (47) e Mbappé (45) lo superano nei cinque campionati europei più importanti.

    "Ho giocato per strada. Continuo a giocare quando torno a casa, a volte con gli amici. Mi piace dire: ho lasciato la strada, ma la strada non ha lasciato me. Fa ancora parte di me", ha detto Diomande parlando del proprio stile.

    Diomande è un mix di epoche, che combina il desiderio vecchio stile di superare l'avversario e sporcarsi le scarpe di gesso con l'ossessione moderna di tagliare verso l'interno per segnare. È incredibilmente abile nel giocare su entrambe le fasce, anche se il più delle volte parte dalla sua naturale posizione a destra.

    In 16 partite con il Lipsia, Diomande ha contribuito con sette goal e quattro assist. È già ipotizzabile che possa concludere la sua prima stagione da calciatore professionista con una doppia cifra in entrambi i casi. Non solo è piacevole da vedere, ma è anche straordinariamente efficace ed efficiente.

    L'allenatore del Lipsia Ole Werner è rimasto molto impressionato dal suo nuovo acquisto: "Spesso supera i suoi avversari senza trucchi, semplicemente perché è molto dinamico. Ma ciò che è ancora più importante per me è che lavora per la squadra ed è molto bravo nel contropiede. È una questione di atteggiamento, e lui lo sta dimostrando".

    Diomande è un beniamino anche della comunità delle statistiche. Secondo FBRef, ha dati ottimi tra gli esterni per i goal non su rigore, per le azioni che portano a tiri, per i dribbling progressivi, per i dribbling riusciti e per i tocchi nell'area di rigore avversaria.

    Yan non si tira indietro nemmeno nei contrasti (1,7 ogni 90 minuti) ed è bravo negli intercetti (0,94 ogni 90 minuti). In parole povere, è statisticamente eccezionale in entrambe le metà campo. Ci sono molte ragioni per cui è stato definito il miglior prodotto del sistema Red Bull dopo un certo Erling Haaland.

  • Borussia Mönchengladbach v RB Leipzig - BundesligaGetty Images Sport

    MARGINI DI MIGLIORAMENTO

    Sebbene il numero di assist di Diomande sia attualmente soddisfacente, la critica principale è che i suoi passaggi non sono abbastanza penetranti e che potrebbe fare di più per trovare i compagni all'interno dell'area di rigore. Un grafico delle occasioni create da Opta Analyst mostra chiaramente questa mancanza di verticalità, e anche i suoi cross potrebbero essere migliori, data la sua forza con entrambi i piedi.

    Nonostante il fiuto per il goal, Diomande ha ammesso che questo è ancora un punto debole per i suoi standard. "Il mio stile è esplosivo, veloce e fisicamente forte. Sono rapido, agile e anche un finalizzatore. So di non essere ancora un finalizzatore perfetto, ma ho solo 19 anni. Con il tempo ci arriverò e diventerò un killer sotto porta", ha dichiarato recentemente.

    A Lipsia c'è stato anche un certo tumulto quando Diomande è stato escluso dalla partita cruciale contro il Borussia Dortmund in ottobre per essere arrivato in ritardo a una riunione della squadra in hotel, un incidente che ancora oggi irrita il giovane. "Sono ancora seccato per quello che mi è successo. Mi sono subito scusato con l'allenatore e la squadra per l'errore. Ogni giocatore riceve un programma e deve assicurarsi di essere puntuale", ha detto.

  • Athletic Club v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    IL NUOVO NICO WILLIAMS?

    Diomande è l'ultimo di una serie di esterni che vogliono solo prendere palla e il cui primo istinto è quello di superare il proprio avversario. Sono stati fatti paragoni tra lui e una versione più giovane di Jeremy Doku prima del suo improvviso miglioramento con il Manchester City in questa stagione, mentre Rodrygo ha statistiche simili al Real Madrid. Ma forse il giocatore più entusiasmante nello stampo di Diomande è Nico Williams.

    Entrambi gli esterni sono forti con entrambi i piedi, possono giocare su entrambe le fasce e possono rallentare o accelerare il gioco a seconda di come decidono di affrontare il loro avversario. Sono i protagonisti che controllano l'esito degli attacchi quando hanno il possesso palla. La cosa più entusiasmante è che Diomande sembra già essere molto più pericoloso sotto porta rispetto a tutti questi giocatori più esperti di lui. Il record di goal in campionato di Williams e Doku è sei, mentre Rodrygo ha raggiunto la doppia cifra solo una volta.

    Prima di giocare per il Lipsia, Diomande era considerato alla stregua di un altro prodigio della Red Bull, Karim Adeyemi, che ora è un rivale in Bundesliga con il Dortmund: entrambi sono eccezionalmente veloci e capaci di sfruttare quella velocità per inserirsi alle spalle della difesa e diventare una minaccia.

  • Cosa succederà dopo?

    Un trasferimento lontano da Lipsia è quasi inevitabile: il prezzo fissato sarebbe di 100 milioni di euro. Il Liverpool, che potrebbe sperare in un aiuto da parte di Klopp, è tra i club interessati a Diomande, insieme a Barcellona, Manchester City, Tottenham e Real Madrid.

    Nel frattempo, Yan si è unito alla Costa d'Avorio in Marocco per la Coppa d'Africa, dove spera di completare un primo anno straordinario nel calcio professionistico diventando campione del proprio continente. Tuttavia, nonostante questa ascesa alla celebrità, continua a rimanere con i piedi per terra.

    "Per me è normale, perché sono circondato da persone che mi guidano - ha detto - Questo è ciò che avevamo pianificato, per cui non sono sorpreso. Sapevamo che sarebbe successo e lo stavamo aspettando. Grazie a Dio le cose stanno andando bene e ne siamo grati. Non presto attenzione alle voci. Mi concentro sul mio lavoro in campo. Se dai il massimo, le voci ci saranno sempre. Rimango concentrato e ho un ottimo sostegno da parte di mio padre e dello staff del club. Mi concentro solo sul calcio".

    "Giocare per la Costa d'Avorio è un sogno. Siamo cresciuti guardando la nostra Nazionale: ci ha fatto piangere, ci ha fatto sognare. Ora siamo noi a ispirare i bambini, ed è incredibile. Sono orgoglioso di rappresentare il mio Paese. La nostra ambizione è arrivare il più lontano possibile e difendere il titolo. Vogliamo vincere di nuovo e mantenere il trofeo. Inoltre vogliamo arrivare il più lontano possibile ai Mondiali. Vogliamo spingerci oltre e ottenere qualcosa di grande".

    Diomande è la prova vivente di come il calcio possa cambiare rapidamente e ha alcuni consigli da dare ai giovani giocatori che desiderano emergere dal nulla: "Lavorate sodo. Non mollate mai. Lottate e spingetevi oltre i vostri limiti, perché è il duro lavoro che può portarvi alle stelle. Non dovete arrendervi, lottate fino all'ultimo respiro. Questo è il messaggio".

