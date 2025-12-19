Yan Diomande, il miglior prospetto della Red Bull dopo Haaland: Liverpool e Manchester City pronte a darsi battaglia per averlo

Il ruolo di esterno di Diomande dovrebbe già di suo renderlo un ottimo dribblatore, ma lui è già un fuoriclasse in questo campo. È in testa alla Bundesliga con 42 dribbling completati in questa stagione, mentre solo Yamal (66), Kudus (47) e Mbappé (45) lo superano nei cinque campionati europei più importanti.
"Ho giocato per strada. Continuo a giocare quando torno a casa, a volte con gli amici. Mi piace dire: ho lasciato la strada, ma la strada non ha lasciato me. Fa ancora parte di me", ha detto Diomande parlando del proprio stile.
Diomande è un mix di epoche, che combina il desiderio vecchio stile di superare l'avversario e sporcarsi le scarpe di gesso con l'ossessione moderna di tagliare verso l'interno per segnare. È incredibilmente abile nel giocare su entrambe le fasce, anche se il più delle volte parte dalla sua naturale posizione a destra.
In 16 partite con il Lipsia, Diomande ha contribuito con sette goal e quattro assist. È già ipotizzabile che possa concludere la sua prima stagione da calciatore professionista con una doppia cifra in entrambi i casi. Non solo è piacevole da vedere, ma è anche straordinariamente efficace ed efficiente.
L'allenatore del Lipsia Ole Werner è rimasto molto impressionato dal suo nuovo acquisto: "Spesso supera i suoi avversari senza trucchi, semplicemente perché è molto dinamico. Ma ciò che è ancora più importante per me è che lavora per la squadra ed è molto bravo nel contropiede. È una questione di atteggiamento, e lui lo sta dimostrando".
Diomande è un beniamino anche della comunità delle statistiche. Secondo FBRef, ha dati ottimi tra gli esterni per i goal non su rigore, per le azioni che portano a tiri, per i dribbling progressivi, per i dribbling riusciti e per i tocchi nell'area di rigore avversaria.
Yan non si tira indietro nemmeno nei contrasti (1,7 ogni 90 minuti) ed è bravo negli intercetti (0,94 ogni 90 minuti). In parole povere, è statisticamente eccezionale in entrambe le metà campo. Ci sono molte ragioni per cui è stato definito il miglior prodotto del sistema Red Bull dopo un certo Erling Haaland.