Yan Diomande, il miglior prospetto della Red Bull dopo Haaland: Liverpool e Manchester City pronte a darsi battaglia per averlo

Dopo il completamento di lunghe procedure amministrative, Diomande è stato autorizzato a giocare nella prima squadra del Leganes solo verso la fine di marzo 2025. Ed è stato subito messo alla prova, debuttando dalla panchina nella gara persa 3-2 al Bernabeu contro il Real Madrid.

Da quel momento, Diomande ha giocato nelle nove partite di campionato rimanenti prima della fine della stagione ed è diventato il più giovane marcatore del club nella Liga dopo aver segnato nella gara vinta 3-2 contro l'Espanyol. Partito sulla sinistra, ha superato il proprio avversario prima di infilare il pallone in rete e scrivere la storia. Dopo aver festeggiato, Diomande è scoppiato in lacrime, ma solo di recente ha rivelato il motivo in un'intervista a Sport BILD.

"La mia sorellina è morta poco prima che firmassi il contratto in Spagna - ha rivelato con grande commozione - Ho promesso a mia madre che avrei dedicato il goal a lei. Di solito non mi piace mostrare le mie emozioni, ma dopo aver segnato sono semplicemente esplose. Mia sorella è ancora nei miei pensieri. Gioco per lei".

Diomande ha segnato un altro goal e fornito un assist nella partita vinta all'ultima giornata contro il Valladolid, ma non è stato sufficiente per evitare la retrocessione del Leganes nella seconda serie spagnola. Il club ha infine deciso di cederlo dopo che il Lipsia ha presentato un'offerta di 20 milioni di euro durante l'estate, somma che rappresenta un profitto netto non avendo pagato un centesimo per acquistarlo dalla DME Academy.

Yan è stato corteggiato da Jurgen Klopp, ora responsabile del calcio globale della Red Bull, ma in realtà si è perso la prima telefonata che l'ex allenatore del Liverpool gli ha fatto. "All'inizio non potevo crederci! - ha ammesso - Ammiro Klopp sin dai tempi in cui era al Liverpool. È una persona fantastica e improvvisamente, il mio primo giorno qui, ha cercato di chiamarmi. Spero che non si sia arrabbiato perché all'inizio non ho risposto! Fortunatamente, in seguito tutto è andato per il meglio. Mi ha detto che ero ancora giovane e che dovevo essere paziente. Il mio momento sarebbe arrivato".